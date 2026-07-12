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விஜய்க்கு போட்டியாக சூர்யா வந்துவிடுவாரோ என்ற பயமா? சூர்யா பேனரை அகற்றிய போலீஸ்..
சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், நடிகர் சூர்யாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது ரசிகர்கள் ரத்த தான முகாம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். அந்த முகாம் நடைபெற்ற இடத்தில் நடிகர் சூர்யாவின் பேனரை ரசிகர்கள் வைத்திருந்தனர்.
அப்போது அங்கு வந்த போலீசார், அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் பேனர் வைக்க அனுமதி இல்லை என்று கூறி, அதை உடனடியாக அகற்றுமாறு வலியுறுத்தினர். இதனால் போலீசாருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இந்த நிகழ்வு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், ரசிகர்களின் தரப்பில் ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. நடிகர் விஜய் அரசியலில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அவருக்குப் போட்டியாக நடிகர் சூர்யாவும் அரசியலுக்கு வந்துவிடுவாரோ என்ற அச்சம் ஆளுங்கட்சி தரப்புக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் காரணமாகவே போலீசார் மூலம் தங்களது சமூக சேவைகளையும் முயற்சிகளையும் திட்டமிட்டுத் தடுப்பதாகவும் சூர்யா ரசிகர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
அரசு மருத்துவமனை போன்ற பொது இடங்களில் பேனர் வைப்பது விதிமீறல் என்றாலும், இந்த விவகாரம் தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் சூர்யாவின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்த விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளது.
Edited by Siva