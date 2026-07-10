  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. chief minister vijay talk about senthil balaji
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (13:48 IST)

கரூர் கம்பெனி ஓனர் ஓடிவிட்டார்!.. நான் ஸ்டாலினை சொல்லல!.. முதல்வர் விஜய் நக்கல்!...

senthil balaji
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (13:53 IST)
google-news
அதிமுகவிலிருந்து திமுகவுக்கு போனவர் செந்தில் பாலாஜி. கரூர் மாவட்டத்தில் அதிக செல்வாக்கு பெற்றவர் இவர். செந்தில் பாலாஜி நம் பக்கம் இருந்தால் கரூரில் வெற்றி நமக்கே என அரசியல் கட்சிகள் நினைக்கும் அளவுக்கு களப்பணிகளை செய்வார். தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்று பேசிக்கொண்டிருந்த போது ‘பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய்’ என பாடிய பிறகுதான் அங்கே அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டதாக தவெகவின் அப்போதே சொன்னார்கள். ஆனால் அந்த சம்பவத்திற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என செந்தில் பாலாஜி மறுத்தார்..

ஒருபக்கம், தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம் பேசிய சிலரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் செந்தில் பாலாஜியும் அவருடைய சகோதரர் அசோக் குமாரும் சொல்லிய நாங்கள் இதை செய்தோம் என போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள்.

எனவே இது தொடர்பாக போலீசார் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டனர். ஆனால் அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர். அதோடு கைதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக முன்ஜாமினும் பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்நிலையில்,
இன்று கரூரில் பேசிய முதல்வர் விஜய் ‘கரூர் கம்பெனி ஓனர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை.. அவர் எங்கேயோ ஓடிவிட்டார்.. இன்னொருவர் சிங்கப்பூருக்கு ஓடி விட்டார்.. நான் ஸ்டாலின் சாரை சொல்லவில்லை. அவர் மீது எப்போதும் எனக்கு பாசம் உண்டு..  சிகிச்சைக்கு என சொல்லி ஒருவர் ஓடினாரோ (எ.வ.வேலு) அவரை சொன்னேன்’ என்று விஜய் நக்கலடித்தார்.

Zoo-வுல போய் அழு!.. இனவெறியை சந்தித்த Speed!.. விசாரணை நடத்தும் FIFA...

Zoo-வுல போய் அழு!.. இனவெறியை சந்தித்த Speed!.. விசாரணை நடத்தும் FIFA...உலகமெங்கும் மக்களிடம் பிரபலமான யூடியூபர் Speed. ishowspeed என்கிற பெயரில் யுடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாராமில் வீடியோக்களை வெளியிட்டு பிரபலமனவர் இவர்.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் 13 பள்ளிகள் மூடப்படுகிறதா? அதில் பாதிக்கும் மேல் எந்த மாநிலத்தில்?

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் 13 பள்ளிகள் மூடப்படுகிறதா? அதில் பாதிக்கும் மேல் எந்த மாநிலத்தில்?கல்வி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய UDISE+ அறிக்கையின்படி, 2025-26 கல்வியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் சராசரியாக தினமும் 13 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் மொத்தம் 4,791 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதில் அதிகபட்சமாக மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் 2,426 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதற்கு அடுத்தபடியாக தெலங்கானா (1,392), மேற்கு வங்காளம் (568), ஆந்திரப் பிரதேசம் (474) மற்றும் தமிழ்நாடு (369) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.

நெட்பிளிக்ஸில் 2 முதல் 20 நிமிட வீடியோக்கள் அறிமுகம்!... செம அப்டேட்!...

நெட்பிளிக்ஸில் 2 முதல் 20 நிமிட வீடியோக்கள் அறிமுகம்!... செம அப்டேட்!...வெளிநாடுகளில் அமேசான், நெட்பிளிக்ஸ் போன்ற ஓடிடி தளங்கல் பல வருடங்களுக்கு முன்பே வந்து விட்டது

ஆன்லைன் சூதாட்டம்!. லோன் ஆப்பில் கடன்!. மகனை அடித்துக்கொன்ற தந்தை...

ஆன்லைன் சூதாட்டம்!. லோன் ஆப்பில் கடன்!. மகனை அடித்துக்கொன்ற தந்தை...ஆன்லைன் ஆப் மூலம் கடன் வாங்கி மொபைலில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடி வந்த மகனை தந்தையே கொலை செய்த சம்பவம் ஆந்திராவில் நடந்திருக்கிறது

ஸ்கிரீன்ஷாட்கள், புகைப்படங்கள், பி.டி.எஃப் டிக்கெட் செல்லாது: ரயில்வே துறை அதிரடி அறிவிப்பு..

ஸ்கிரீன்ஷாட்கள், புகைப்படங்கள், பி.டி.எஃப் டிக்கெட் செல்லாது: ரயில்வே துறை அதிரடி அறிவிப்பு..ரயில்வே நிர்வாகம், ‘ரெயில் ஒன்’ செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படும் முன்பதிவில்லாத டிக்கெட்டுகள் குறித்த புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, பயணத்தின் போது ரெயில் ஒன் செயலியில் உள்ள அசல் டிக்கெட்டை மட்டுமே அதிகாரிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஸ்கிரீன்ஷாட்கள், புகைப்படங்கள், பி.டி.எஃப் பிரதிகள் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் பகிரப்படும் டிக்கெட்டுகள் செல்லாது என தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.