இல்லாத தொழிற்சாலையை மூட கோரிக்கை விடுத்தாரா எம்.எல்.ஏ.. அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்...
ராணிப்பேட்டையில் இல்லாத ஜே.கே. டயர் தொழிற்சாலையை மூடுவது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் விவாதம் நடந்ததாக வெளியான தகவல் தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவையில் பேசிய ராணிப்பேட்டை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ தாஹிரா, தங்களது தொகுதியில் ஜே.கே. டயர் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருவதாகவும், அங்கு டயர்கள் எரிக்கப்படுவதால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபட்டு மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறினார். மேலும், பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருவதால் அந்த ஆலையை மூட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் கீர்த்தனா, தமிழ்நாட்டில் தொழிற்சாலைகள் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும், தேவையான சட்டத்திருத்தங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் மூலம் அவற்றை இயக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
ஆனால், ராணிப்பேட்டையில் ஜே.கே. டயர் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி ஆலை இல்லை என்ற தகவல் சமூக வலைதளங்களில் பரவியதும், விவாதம் வேறு கோணத்தை எடுத்தது. எம்எல்ஏ தெரிவித்த தகவல் குறித்தும் பலர் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதையடுத்து அமைச்சர் வெளியிட்ட விளக்கத்தில், சட்டப்பேரவையில் ஜே.கே. டயர் நிறுவனம் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டதை தொடர்ந்து சரிபார்த்தபோது, ராணிப்பேட்டையில் அந்த நிறுவனத்திற்கு உற்பத்தி ஆலை இல்லை என்பது தெரியவந்ததாக கூறினார். அதே நேரத்தில், எழுப்பப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினை குறித்து ஆய்வு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
Edited by Siva