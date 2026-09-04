  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Controversy Over JK Tyre Factory Mentioned in Ranipet Assembly Debate
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (16:39 IST)

இல்லாத தொழிற்சாலையை மூட கோரிக்கை விடுத்தாரா எம்.எல்.ஏ.. அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்...

ராணிப்பேட்டை
Written By: SIVA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (16:39 IST)
google-news
ராணிப்பேட்டையில் இல்லாத ஜே.கே. டயர் தொழிற்சாலையை மூடுவது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் விவாதம் நடந்ததாக வெளியான தகவல் தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
சட்டப்பேரவையில் பேசிய ராணிப்பேட்டை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ தாஹிரா, தங்களது தொகுதியில் ஜே.கே. டயர் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருவதாகவும், அங்கு டயர்கள் எரிக்கப்படுவதால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபட்டு மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறினார். மேலும், பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருவதால் அந்த ஆலையை மூட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.
 
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் கீர்த்தனா, தமிழ்நாட்டில் தொழிற்சாலைகள் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும், தேவையான சட்டத்திருத்தங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் மூலம் அவற்றை இயக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
 
ஆனால், ராணிப்பேட்டையில் ஜே.கே. டயர் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி ஆலை இல்லை என்ற தகவல் சமூக வலைதளங்களில் பரவியதும், விவாதம் வேறு கோணத்தை எடுத்தது. எம்எல்ஏ தெரிவித்த தகவல் குறித்தும் பலர் கேள்வி எழுப்பினர்.
 
இதையடுத்து அமைச்சர் வெளியிட்ட விளக்கத்தில், சட்டப்பேரவையில் ஜே.கே. டயர் நிறுவனம் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டதை தொடர்ந்து சரிபார்த்தபோது, ராணிப்பேட்டையில் அந்த நிறுவனத்திற்கு உற்பத்தி ஆலை இல்லை என்பது தெரியவந்ததாக கூறினார். அதே நேரத்தில், எழுப்பப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினை குறித்து ஆய்வு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் போலி செயலிகள் மூலம் கட்டணம்.. அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிப்பு...

யுடியூப்பில் சமையல் கற்று மாசம் ரூ.25 லட்சம் சம்பாதிக்கும் இளைஞர்!.. வீடியோ உள்ளே...

யுடியூப்பில் சமையல் கற்று மாசம் ரூ.25 லட்சம் சம்பாதிக்கும் இளைஞர்!.. வீடியோ உள்ளே...தற்போதெல்லாம் இளைஞர்கள் செய்வதற்கு பல புது புது தொழில்கள் வந்து விட்டன. சாஃப்ட்வேர் துறையில் லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கும் நபர்கள் கூட தைரியமாக அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு சமோசா கடையும், காப்பி ஷாப்பும் வைத்து அதைவிட அதிகமாக சம்பாதிக்கிறார்கள்..

இல்லாத தொழிற்சாலையை மூட கோரிக்கை விடுத்தாரா எம்.எல்.ஏ.. அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்...

இல்லாத தொழிற்சாலையை மூட கோரிக்கை விடுத்தாரா எம்.எல்.ஏ.. அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்...ராணிப்பேட்டையில் இல்லாத ஜே.கே. டயர் தொழிற்சாலையை மூடுவது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் விவாதம் நடந்ததாக வெளியான தகவல் தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் போலி செயலிகள் மூலம் கட்டணம்.. அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிப்பு...

100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் போலி செயலிகள் மூலம் கட்டணம்.. அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிப்பு...நாடு முழுவதும் போலி செயலிகளை பயன்படுத்தி வாகன ஓட்டிகளிடம் சட்டவிரோதமாக சுங்க கட்டணம் வசூலித்ததாக கூறப்படும் 100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகள் தொடர்பான மோசடியை அமலாக்கத் துறை கண்டுபிடித்துள்ளது. பாஸ்டேக் ஸ்டிக்கர் இல்லாத வாகனங்களை குறிவைத்து இந்த முறைகேடு நடத்தப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

ஒரே டூவிலரில் சென்ற 4 மாணவிகள் பேருந்து மோதி பலி.. முதல்வர் விஜய் இரங்கல் மற்றும் நிதியுதவி...

ஒரே டூவிலரில் சென்ற 4 மாணவிகள் பேருந்து மோதி பலி.. முதல்வர் விஜய் இரங்கல் மற்றும் நிதியுதவி...நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே நடந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு மாணவிகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொன்னையார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 19 வயது சுபிதா, தனது சகோதரிகளான 17 வயது நிவேதா, 13 வயது தனுஸ்ரீ மற்றும் 12 வயது அபிநயா ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.

கஜானா காலி!. விஜய்க்கு தூக்கம் வரல!.. தூய்மை பணியார்களிடம் பேசிய அமைச்சர்கள்!...

கஜானா காலி!. விஜய்க்கு தூக்கம் வரல!.. தூய்மை பணியார்களிடம் பேசிய அமைச்சர்கள்!...பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தூய்மை பணியாளர்கள் கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு மேல் போராடி வருகிறார்கள்