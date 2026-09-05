9ம் தேதி ஆலோசனைக் கூட்டம்!.. தவெக கூட்டணியில் எந்தெந்த கட்சிகள் இணைகிறது?...
தமிழகத்தில் தற்போது ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்றதால் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு இந்த ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறோம்.
தற்போது தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துள்ள அனைத்து கூட்டணி கட்சிகளுமே திமுக கூட்டணியில் இருந்தவை. எனவே அந்த கட்சிகள் நீண்ட நாட்கள் தவெகவில் பயணிக்குமா அல்லது தேர்தல் வரும் போது தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றி விடுமா என்கிற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்திருக்கிறது.. ஒருபக்கம், தற்போது அமைந்துள்ள இந்த கூட்டணியை நிரந்தர கூட்டணியாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற முயற்சியில் தவெக இறங்கியிருக்கிறது..
வருகிற 9ம் தேதி கூட்டணியின் கட்சிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டத்தை தவெக நடத்துகிறது. இதில் முதல்வர் விஜயும் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார். இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு கட்சிகளுக்கு கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
அமைச்சர்கள் ஆதாவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல் குமார், ராஜ்மோகன் ஆகியோர் நேரில் சென்று அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து வருகிறார்கள். நாங்கள் தவெக கூட்டணியில் நீடிக்கிறோம் என காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, மதிமுக போன்றவை ஏற்கனவே கூறிவிட்டன. அதேநேரம் ‘நாங்கள் தவெக கூட்டணியில் இல்லை’ என கம்யூனிஸ்ட் கூறி வருகிறது. எனவே, தவெகவுடன் எந்தெந்த கட்சிகள் நிரந்தர கூட்டணி அமைக்கும் என்பது வருகிற 9ம் தேதி தெரிந்துவிடும்.
வருகிற 9ம் தேதி கூட்டணியின் கட்சிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டத்தை தவெக நடத்துகிறது. இதில் முதல்வர் விஜயும் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார். இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு கட்சிகளுக்கு கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
அமைச்சர்கள் ஆதாவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல் குமார், ராஜ்மோகன் ஆகியோர் நேரில் சென்று அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து வருகிறார்கள். நாங்கள் தவெக கூட்டணியில் நீடிக்கிறோம் என காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, மதிமுக போன்றவை ஏற்கனவே கூறிவிட்டன. அதேநேரம் ‘நாங்கள் தவெக கூட்டணியில் இல்லை’ என கம்யூனிஸ்ட் கூறி வருகிறது. எனவே, தவெகவுடன் எந்தெந்த கட்சிகள் நிரந்தர கூட்டணி அமைக்கும் என்பது வருகிற 9ம் தேதி தெரிந்துவிடும்.