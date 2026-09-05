தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி!.. ரயில் முன்பதிவு நாளை துவக்கம்..
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தீபாவளி போன்ற முக்கிய பண்டிகைகளில் சென்னையிலிருந்து வெளியூர்களில் பணிபுரியும் பலரும் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்புவார்கள்.. அதில் பலரும் பேருந்துகளை தேர்ந்தெடுத்தாலும் பலரும் ரயில் பயணத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். எனவே ஒவ்வொரு வருடமும் தீபாவளி வரும்போது மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே ரயில் டிக்கெட்டுக்கான முன்பதிவு தொடங்கிவிடும்.
அதேபோல் நவம்பர் 7ம் தேதி பயணத்திற்கு செப்டம்பர் 8ம் தேதி முன்பதிவு செய்யலாம்
. அதேபோல் தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து ஊர் திரும்புபவர்கள் செப்டம்பர் 10ம் தேதி முதல் பயணச் சீட்டு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது..