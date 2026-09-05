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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (08:45 IST)

தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி!.. ரயில் முன்பதிவு நாளை துவக்கம்..

train
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (08:48 IST)
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train

தீபாவளி போன்ற முக்கிய பண்டிகைகளில் சென்னையிலிருந்து வெளியூர்களில் பணிபுரியும் பலரும் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்புவார்கள்.. அதில் பலரும் பேருந்துகளை தேர்ந்தெடுத்தாலும் பலரும் ரயில் பயணத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். எனவே ஒவ்வொரு வருடமும் தீபாவளி வரும்போது மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே ரயில் டிக்கெட்டுக்கான முன்பதிவு தொடங்கிவிடும்.

அதன்படி இந்த வருடம் நவம்பர் 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்நிலையில் நவம்பர் 5ம் தேதி ரயில்களுக்கான முன்பதிவு செப்டம்பர் 6ம் தேதியான நாளை காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. அதேபோல் நவம்பர் 6ம் தேதி ரயிலில் பயணம் செல்ல செப்டம்பர் 7ம் தேதி திங்கட்கிழமை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்..

அதேபோல் நவம்பர் 7ம் தேதி பயணத்திற்கு செப்டம்பர் 8ம் தேதி முன்பதிவு செய்யலாம்
. அதேபோல் தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து ஊர் திரும்புபவர்கள் செப்டம்பர் 10ம் தேதி முதல் பயணச் சீட்டு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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