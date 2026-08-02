  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Special Biometric Fingerprint Registration Camp In Tamil Nadu Ration Shops Today
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

ரேசன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு.. இன்று தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு முகாம்...

ration card
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (14:41 IST)
google-news
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாம் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாளிலும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. 
 
ரேஷன் அட்டைகளில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களது கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை பதிவு செய்யாதவர்கள் இந்த சிறப்பு முகாமை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை பொதுமக்கள் தங்களது நியாய விலை கடைகளுக்கு நேரில் சென்று கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
 
இதற்காக செல்லும்போது குடும்ப அட்டை மற்றும் ஆதார் அட்டை ஆகிய ஆவணங்களை கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டபடி, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யாத பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் ரேஷன் அட்டையிலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. 
 
எனவே, பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று தங்களது பதிவுகளை உடனே முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் எனத் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். விடுமுறை நாளான இன்று இந்த முகாம் செயல்படுவது பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நீட் தேர்வு போராட்டத்தின்போது பதிவான அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

ஒரே ஒரு நாள் தான் டேட்டிங் செய்தேன்.. ஒரு மாத சம்பளம் போச்சு.. டேட்டிங் செயலியின் மோசடிகள்..

ஒரே ஒரு நாள் தான் டேட்டிங் செய்தேன்.. ஒரு மாத சம்பளம் போச்சு.. டேட்டிங் செயலியின் மோசடிகள்..டெல்லியில் டேட்டிங் செயலி மூலம் ஒருவரை சந்தித்த இளைஞருக்கு முதல் நாளில் 20,500 ரூபாய் செலவான சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏன் எல்லோரும் Work From Home விரும்புகிறார்கள் தெரியும்.. அடுக்கடுக்கான காரணங்களை கூறும் ஸ்நேகா..

ஏன் எல்லோரும் Work From Home விரும்புகிறார்கள் தெரியும்.. அடுக்கடுக்கான காரணங்களை கூறும் ஸ்நேகா..கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திற்கு பிறகு அறிமுகமான வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் முறை தற்போது பல தொழில்முனைவோர் மற்றும் ஊழியர்களின் விருப்பமாக மாறிவிட்டது. ஆனால், ஸ்நேகா என்ற பெண் தனது நிறுவனத்தின் ஒரு வார பயிற்சி திட்டத்திற்காக முதல்முறையாக வீட்டில் இருந்து வேலை செய்த அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த குறுகிய கால மாற்றம் தனது வழக்கமான தினசரி வாழ்க்கையிலும், மனநலத்திலும் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது என்பதை அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வியப்புடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தியா நல்லா இருக்குன்னா எதுக்கு துபாய் போய் செட்டில் ஆனீங்க.. நடிகர் மாதவனை கேள்வி கேட்கும் ராஜ் தாக்கரே..

இந்தியா நல்லா இருக்குன்னா எதுக்கு துபாய் போய் செட்டில் ஆனீங்க.. நடிகர் மாதவனை கேள்வி கேட்கும் ராஜ் தாக்கரே..மத்திய பாஜக ஆட்சியில் இந்தியாவில் எல்லாம் மிக சிறப்பாக இருப்பதாக புகழும் விவேக் ஓபராய் மற்றும் ஆர். மாதவன் போன்ற நடிகர்கள் துபாயில் குடியேறியுள்ளது ஏன் என்று மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா தலைவர் ராஜ் தாக்கரே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ரேசன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு.. இன்று தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு முகாம்...

ரேசன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு.. இன்று தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு முகாம்...தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாம் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாளிலும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

நீட் தேர்வு போராட்டத்தின்போது பதிவான அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

நீட் தேர்வு போராட்டத்தின்போது பதிவான அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்நீட் தேர்வை எதிர்த்து தமிழகத்தில் நடைபெற்ற போராட்டங்களின்போது மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகப் பள்ளி மற்றும் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜமோகன் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.