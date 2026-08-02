ரேசன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு.. இன்று தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு முகாம்...
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாம் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாளிலும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
ரேஷன் அட்டைகளில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களது கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை பதிவு செய்யாதவர்கள் இந்த சிறப்பு முகாமை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை பொதுமக்கள் தங்களது நியாய விலை கடைகளுக்கு நேரில் சென்று கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இதற்காக செல்லும்போது குடும்ப அட்டை மற்றும் ஆதார் அட்டை ஆகிய ஆவணங்களை கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டபடி, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யாத பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் ரேஷன் அட்டையிலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று தங்களது பதிவுகளை உடனே முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் எனத் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். விடுமுறை நாளான இன்று இந்த முகாம் செயல்படுவது பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது.
Edited by Siva