விஜய் மனசுல இருக்கிறது இதுதான்!.. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி!...
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. ஜோசப் விஜய் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். ஆட்சி அமைத்து 100 நாட்களை தவெக தாண்டிவிட்டது. இந்த 100 நாட்களில் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் பல விமர்சனங்களையும் தவெக மீது வைத்து வருகின்றன.
குறிப்பாக தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெளியிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை முழுமையாக தமிழக அரசு நிறைவேற்றவில்லை என திமுக தொடர்ந்து சட்டசபையில் பேசி வருகிறது. ஆனால் விஜய் பெரிதாக எதற்கும் அலட்டிக் கொள்ளாமல் அமைதியாக இருக்கிறார்..
கடைசியாக கரூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பேசினார்.. அதன்பின் இப்போது வரை எந்த மேடையிலும் அவர் பேசவில்லை.. சட்டசபையிலும் மௌனமாகவே அமர்ந்திருக்கிறார். உதயநிதி எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் மட்டுமே பதில் சொல்கிறார்கள். பேசுவதை விட செயலில் காட்டுவதுதான் முக்கியம் என விஜய் நினைக்கிறார் என அமைச்சர்கள் சொல்கிறார்கள்..
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ‘தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை முதல்வர் விஜய் வரலாறு படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.. மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்வது, புழல் சிறைக்கு சென்று பார்வையிடுவது என பல பணிகளை அவர் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதிகாரிகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளாமல் நேரடியாக சென்று அவர் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்.. அவர் உள்ளத்தில் இருப்பது ஒன்றுதான்.. தமிழ்நாடு மக்களுக்கு சிறந்த ஆட்சியை கொடுத்து தமிழகம் இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டியாக உருவாகவேண்டும் என்பதே அவரின் நோக்கம்’ என கூறியிருக்கிறார்.
கடைசியாக கரூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பேசினார்.. அதன்பின் இப்போது வரை எந்த மேடையிலும் அவர் பேசவில்லை.. சட்டசபையிலும் மௌனமாகவே அமர்ந்திருக்கிறார். உதயநிதி எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் மட்டுமே பதில் சொல்கிறார்கள். பேசுவதை விட செயலில் காட்டுவதுதான் முக்கியம் என விஜய் நினைக்கிறார் என அமைச்சர்கள் சொல்கிறார்கள்..
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ‘தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை முதல்வர் விஜய் வரலாறு படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.. மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்வது, புழல் சிறைக்கு சென்று பார்வையிடுவது என பல பணிகளை அவர் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதிகாரிகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளாமல் நேரடியாக சென்று அவர் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்.. அவர் உள்ளத்தில் இருப்பது ஒன்றுதான்.. தமிழ்நாடு மக்களுக்கு சிறந்த ஆட்சியை கொடுத்து தமிழகம் இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டியாக உருவாகவேண்டும் என்பதே அவரின் நோக்கம்’ என கூறியிருக்கிறார்.