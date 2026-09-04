யுடியூப்பில் சமையல் கற்று மாசம் ரூ.25 லட்சம் சம்பாதிக்கும் இளைஞர்!.. வீடியோ உள்ளே...
தற்போதெல்லாம் இளைஞர்கள் செய்வதற்கு பல புது புது தொழில்கள் வந்து விட்டன. சாஃப்ட்வேர் துறையில் லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கும் நபர்கள் கூட தைரியமாக அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு சமோசா கடையும், காப்பி ஷாப்பும் வைத்து அதைவிட அதிகமாக சம்பாதிக்கிறார்கள்..
இது தொடர்பான பல செய்திகள் ஏற்கனவே வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் தற்போது யுடியூப்பில் சமையல் கற்று ஒரு இளைஞர் மாதம் 25 லட்சம் சம்பாதிக்கும் செய்தியை இங்கு பார்ப்போம்..
போபாலை சேர்ந்த வாலிபர் அபிஷேக் சாஹூ. முதலில் காப்பி கடையை நடத்தியிருக்கிறார். ஆனால் அது தோல்வியில் முடிந்து நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதன்பின் யுடியூப்பில் எப்படி சாண்ட்விச் செய்வது என்று பல வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறார். தெரிந்தவர்களிடம் ரூ.30 ஆயிரம் கடன் வாங்கி ஒரு தள்ளிவண்டி கடையில் சான்விட்ச் விற்பனை செய்திருக்கிறார்.
வித்தியாசமான, புது புது சுவைகளில் சாண்ட்விச் ரெசிபிகளை அவரே உருவாக்கியிருக்கிறார். தரம், சுவை, குறைந்த விலை போன்ற காரணங்களால் வாடிக்கையாளர்கள் குவிய துவங்கினர். தற்போது மாதம் சுமார் ரூ.25 லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் அளவுக்கு அந்த தொழில் அவருக்கு கை கொடுத்திருக்கிறது.
போபாலை சேர்ந்த வாலிபர் அபிஷேக் சாஹூ. முதலில் காப்பி கடையை நடத்தியிருக்கிறார். ஆனால் அது தோல்வியில் முடிந்து நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதன்பின் யுடியூப்பில் எப்படி சாண்ட்விச் செய்வது என்று பல வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறார். தெரிந்தவர்களிடம் ரூ.30 ஆயிரம் கடன் வாங்கி ஒரு தள்ளிவண்டி கடையில் சான்விட்ச் விற்பனை செய்திருக்கிறார்.
வித்தியாசமான, புது புது சுவைகளில் சாண்ட்விச் ரெசிபிகளை அவரே உருவாக்கியிருக்கிறார். தரம், சுவை, குறைந்த விலை போன்ற காரணங்களால் வாடிக்கையாளர்கள் குவிய துவங்கினர். தற்போது மாதம் சுமார் ரூ.25 லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் அளவுக்கு அந்த தொழில் அவருக்கு கை கொடுத்திருக்கிறது.
This is Abhishek Sahu.— Pratham (@CapitalLens_) September 1, 2026
15 years ago, he moved to Bhopal and started an internet café. It shut down within a year.
He then took a ₹30,000 loan and started a small sandwich cart after learning recipes on YouTube.
Today, Hari Har Sandwich sells:
⁰• 600+ sandwiches on weekdays… pic.twitter.com/mwjGaaChuU