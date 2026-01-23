வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (13:29 IST)

பாஜக கூட்டணிக்கு போகாமல் விஜயை தடுத்தது அவரா?!.. கோபத்தில் டெல்லி!....

vijay
நடிகர் விஜய் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே திமுகவை தொடர்ந்து கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். அதுவும் ஈரோடு பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக ஒரு தீய சக்தி என ஆவேசமாக பேசினார். அதேநேரம் பாஜக பற்றிய விஜய் அதிகமாக பேசுவதில்லை. பாஜக தனது கொள்கை எதிரி என்று மட்டும் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு அரசியல் பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத் தவெகவில் இணைந்தபின் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘நான் விஜயை சந்தித்தபோது நீங்கள் ஏன் பாஜக பற்றி பேசுவதில்லை என்று கேட்டேன்.. அதற்கு ‘தேவைப்படும் நேரத்தில் பேசுவோம்.. இப்போது திமுகதானே ஆட்சியில் இருக்கிறது என சொன்னார். எனவே அவர்களை பேசுகிறோம்’ என்று சொன்னார்.

ஒருபக்கம் திமுகவை தோற்கடிக்க விஜயின் ஆதரவு இருந்தால் சரியாக இருக்கும் என கணக்கு போட்டு அதிமுக - பாஜக கூட்டணி தங்களின் கூட்டணிக்குள் விஜயை கொண்டு வர முயற்சி செய்தது. துணை முதல்வர் பதவி உள்ளிட்ட சலுகைளை கொடுப்பதாக சொல்லியும் விஜய் அதை ஏற்கவில்லை என்கிறார்கள். இந்த கோபத்தில்தான் ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிடாமல் தடுத்ததாகவும், தற்போது சிபிஐ விசாரணையை திவிரப்படுத்தியிருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள்.

vijay

தவெகவில் முக்கிய நபராக இருப்பவர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி. தவெகவின் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர். விஜய்க்கு வலதுகரம் போல செயல்பட்டு வருபவர். அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை விஜய் அப்படியே கேட்பதாக சொல்லப்படுகிறது. விஜயின் பிரச்சார பயணத்தை கரூருக்கு மாற்றியதில் ஜான் ஆரோக்கியசாமியின் பங்கு முக்கியமானது என்கிறார்கள். அதோடு பாஜக- தவெக கூட்டணி அமையாமல் தடுத்ததும் ஜான்தான் என டெல்லி மேலிடம் நம்புகிறது. எனவே விரைவில் சிபிஐ விசாரணைக்கு ஜான் ஆரோக்கியசாமி அழைக்கப்படலாம் என்கிறார்கள்.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2026: பொதுமக்களிடம் கேட்கப்படும் 33 கேள்விகள் இதுதான்.. தயாரா இருங்க..!

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2026: பொதுமக்களிடம் கேட்கப்படும் 33 கேள்விகள் இதுதான்.. தயாரா இருங்க..!2026-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்ட கணக்கெடுப்பில் கேட்கப்படவுள்ள 33 கேள்விகள் இதோ:

தெருவோர, தள்ளுவண்டி வியாபாரிகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு.. பிரதமர் தொடங்கி வைத்த திட்டத்தில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?

தெருவோர, தள்ளுவண்டி வியாபாரிகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு.. பிரதமர் தொடங்கி வைத்த திட்டத்தில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற ஒரு முக்கிய நிகழ்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு, நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி உரையாற்றினார். இந்த விழாவில் 'பிஎம் ஸ்வநிதி கிரெடிட் கார்டு' திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார். இது குறித்து பேசிய அவர், "இந்தத் திட்டம் நாடு முழுவதும் தள்ளுவண்டிகள், கடைகள் மற்றும் நடைபாதைகளில் வியாபாரம் செய்வோருக்கு பெரும் நிதியுதவியாக அமையும்" என்று குறிப்பிட்டார்.

160 ஆண்டுகளுக்கு முன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தப்பித்த தினம்.. நினைவு கூறும் நெட்டிசன்கள்..!

160 ஆண்டுகளுக்கு முன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தப்பித்த தினம்.. நினைவு கூறும் நெட்டிசன்கள்..!இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் தப்பித்தல் படலம், எக்காலத்திற்கும் ஊக்கமளிக்கும் ஒரு வீரகாவியம். 1941-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 17-ஆம் தேதி நள்ளிரவில், கொல்கத்தாவின் எல்ஜின் ரோடு இல்லத்தில் ஆங்கிலேயர்களின் கடும் கண்காணிப்பையும் மீறி நேதாஜி வெளியேறினார். இன்று அவரது 129-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வேளையில், அந்த துணிச்சலான பயணத்தை நினைவு கூர்வது அவசியமாகிறது.

கரூர் to சிபிஐ!.. அமைதியாக விஜய்!.. குழப்பத்தில் நிர்வாகிகள்!.. தவெகவில் நடப்பது என்ன?....

கரூர் to சிபிஐ!.. அமைதியாக விஜய்!.. குழப்பத்தில் நிர்வாகிகள்!.. தவெகவில் நடப்பது என்ன?....நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல் களத்திலும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

5 கொலை செய்த காதலர்.. 1 கொலை செய்த காதலி.. பரோல் பெற்று இன்று திருமணம்.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

5 கொலை செய்த காதலர்.. 1 கொலை செய்த காதலி.. பரோல் பெற்று இன்று திருமணம்.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!திரைப்படக் கதையையே மிஞ்சும் வகையில், சிறைச்சாலையில் பூத்த ஒரு காதல் தற்போது திருமணத்தில் முடிய உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com