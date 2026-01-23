வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (09:42 IST)

பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம்!. தமிழகம் வரும் மோடி!.. கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்பு!...

பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம்!. தமிழகம் வரும் மோடி!.. கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்பு!...
தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் பணிகள் சூடுபிடிக்க துவங்கியிருக்கின்றன. குறிப்பாக கூட்டணி அமைப்பது, தொகுதிகளை ஒதுக்குவது, பொதுக்கூட்டம் போடுவது போன்ற வேலைகள் தீவிரமடைந்திருக்கிறது. பாஜகவை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் 206 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பல கட்சிகளும் இணைந்திருக்கிறது. அன்புமணி பாமக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், இந்திய ஜனநாயக கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், புரட்சி பாரதம், புதிய நீதி கட்சி போன்ற கட்சிகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி இன்று தமிழகம் வருகிறார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் நடத்தப்படும் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் சென்னைக்கு அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் இன்று மாலை 3 மணிக்கு மேல் நடைபெறவிருக்கிறது.. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் மோடி கலந்து கொண்டு பேசுகிறார்.

கேரளாவிலிருந்து மதியம் 1:15 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வரும் மோடி அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் மதுராந்தகத்திற்கு செல்கிறார். அங்கு கூட்டணி தலைவர்களை அவர் சந்திக்கிறார். மேலும் பொதுக்கூட்டத்திலும் அவ்வர் உரையாற்றுகிறார். அதன்பின் பொதுக்கூட்டம் முடிந்து 4.15 மணிக்கு மீண்டும் ஹெலிகாப்டர் மூலம் அவர் சென்னை விமான நிலையம் சென்று அங்கிருந்து டெல்லிக்கு செல்கிறார் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஓட்டு போடுறவங்க கன்பியூஸ் ஆவாங்க!.. விசில் சின்னத்தால் தவெகவுக்கு உள்ள சிக்கல்...

ஓட்டு போடுறவங்க கன்பியூஸ் ஆவாங்க!.. விசில் சின்னத்தால் தவெகவுக்கு உள்ள சிக்கல்...தவெகவிற்கு விசில் சின்னத்தை வழங்கி இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம். கடந்த பல தேர்தல்களில் விசில் சின்னத்தை பல சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியிருக்கிறது.

காங்கிரஸ் 25, விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட்கள், கமல் கட்சி, தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக கட்சிகளுக்கு 50.. சிறுகட்சிகளுக்கு 10.. திமுகவுக்கு எத்தனை மிஞ்சும்?

காங்கிரஸ் 25, விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட்கள், கமல் கட்சி, தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக கட்சிகளுக்கு 50.. சிறுகட்சிகளுக்கு 10.. திமுகவுக்கு எத்தனை மிஞ்சும்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த விவாதங்கள் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன.

ஒரத்தநாடு தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு.. மொத்தம் 5 தொகுதிகள் காலி.. இடைத்தேர்தலுக்கு வாய்ப்பு உண்டா?

ஒரத்தநாடு தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு.. மொத்தம் 5 தொகுதிகள் காலி.. இடைத்தேர்தலுக்கு வாய்ப்பு உண்டா?தஞ்சை மாவட்டம் ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த வைத்திலிங்கம், தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து அந்த தொகுதி காலியானதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

விஜயை குடைந்தால் இதுதான் நடக்கும்!.. நாஞ்சில் சம்பத் ராக்ஸ்!...

விஜயை குடைந்தால் இதுதான் நடக்கும்!.. நாஞ்சில் சம்பத் ராக்ஸ்!...விஜய் எப்போது அரசியலுக்கு வந்தாரோ அப்போது முதலே கடுமையான விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகிறார்.

நமது சின்னம் விசில்!.. நாட்டை காக்கும் விசில்!.. தவெக தலைவர் விஜய் அறிக்கை!...

நமது சின்னம் விசில்!.. நாட்டை காக்கும் விசில்!.. தவெக தலைவர் விஜய் அறிக்கை!...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com