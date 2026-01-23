வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (11:20 IST)

கேட்டதை கொடுக்காத கூட்டணி!.. படியாத பேரம்!.. கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுகிறதா தேமுதிக?!...

vijayakanth
மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்தால் துவக்கப்பட்ட கட்சி தேமுதிக. கட்சி துவங்கியதிலிருந்து தனியாக போட்டியிடுவது, அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது, மக்கள் நலக்கூட்டணி அமைப்பது என பல முடிவுகளை விஜயகாந்த் எடுத்தார். இந்த முடிவுகளுக்கு பின்னால் பிரேமலதா இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. விஜயகாந்த் மறைந்த நிலையில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது.

ஆனால் தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தேமுதிக இதுவரை தனது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் கொடுக்க வேண்டும் என பிரேமலதா கேட்டு, அதை பாஜகவும் ஒத்துக் கொண்டது. ஆனால் சொன்னபடி ராஜ்ய சபா சீட்ட் கொடுக்கப்படவில்லை.

இந்த முறையும் அதிமுக- பாஜக கூட்டணியில் தேமுதிகவை கொண்டு வரும் முயற்சிகள் நடந்தது. ஆனால் இப்போது வரை அது உறுதி செய்யப்படவில்லை.. இன்று மதுராந்தகத்தில் நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்கிறார். மேலும் கூட்டணி தலைவர்களும் கலந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால், இந்த லிஸ்டில் தேமுதிக பெயர் இல்லை என்கிறார்கள்

எனவே, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலிருந்து தேமுதிக விலகலாம் எனத்தெரிகிறது. அதேநேரம், தேர்தலுக்கு இன்னும் நேரமிருப்பதால் எதுவும் நடக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. தேமுதிக திமுக கூட்டணிக்கு போகாது என்பதால் விஜயின் தவெக பக்கம் செல்ல வாய்ப்பிருப்பதகாவும் சொல்லப்படுகிறது.

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 3,600 கூடியது! வெள்ளி ஒரே நாளில் ரூ.20,000 உயர்வு..!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 3,600 கூடியது! வெள்ளி ஒரே நாளில் ரூ.20,000 உயர்வு..!தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று இதுவரை கண்டிராத ஒரு புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைந்த அடுத்த நாளே விக்கெட் காலி.. அமமுக துணை பொதுச்செயலாளர் திமுகவில் இணைவு

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைந்த அடுத்த நாளே விக்கெட் காலி.. அமமுக துணை பொதுச்செயலாளர் திமுகவில் இணைவுதமிழக அரசியல் களத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் டிடிவி தினகரனின் அமமுக இணைந்த அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் அந்த கட்சிக்கு ஒரு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அமமுகவின் முக்கியத் தூண்களில் ஒருவரான துணை பொதுச்செயலாளர் மாணிக்கராஜா, அக்கட்சியிலிருந்து விலகி முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார். அவருடன் மூன்று மாவட்ட செயலாளர்களும் திமுகவில் தங்களை இணைத்து கொண்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம்!. தமிழகம் வரும் மோடி!.. கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்பு!...

பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம்!. தமிழகம் வரும் மோடி!.. கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்பு!...தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் பணிகள் சூடுபிடிக்க துவங்கியிருக்கின்றன.

ஓட்டு போடுறவங்க கன்பியூஸ் ஆவாங்க!.. விசில் சின்னத்தால் தவெகவுக்கு உள்ள சிக்கல்...

ஓட்டு போடுறவங்க கன்பியூஸ் ஆவாங்க!.. விசில் சின்னத்தால் தவெகவுக்கு உள்ள சிக்கல்...தவெகவிற்கு விசில் சின்னத்தை வழங்கி இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம். கடந்த பல தேர்தல்களில் விசில் சின்னத்தை பல சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியிருக்கிறது.

காங்கிரஸ் 25, விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட்கள், கமல் கட்சி, தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக கட்சிகளுக்கு 50.. சிறுகட்சிகளுக்கு 10.. திமுகவுக்கு எத்தனை மிஞ்சும்?

காங்கிரஸ் 25, விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட்கள், கமல் கட்சி, தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக கட்சிகளுக்கு 50.. சிறுகட்சிகளுக்கு 10.. திமுகவுக்கு எத்தனை மிஞ்சும்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த விவாதங்கள் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com