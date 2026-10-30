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  4. Israel Election 'Stolen': Netanyahu's Party Alleges Fraud as Results Show Loss of Majority
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (08:20 IST)

வாக்கு திருட்டு நடந்ததால் தான் தோல்வி .. சொல்வது ராகுல் காந்தி அல்ல நெதன்யாகு...

nethanyagu
Written By: SIVA
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (08:20 IST)
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இஸ்ரேலில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், "அரபு அடிப்படையிலான கட்சிகள் தேர்தலில் முறைகேடு செய்து வெற்றியை திருடிவிட்டன" என்று பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் லிகூட் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
வெளியான தேர்தல் முடிவுகளின்படி, நெதன்யாகுவின் கூட்டணி 53 இடங்களை மட்டுமே பெற்று பெரும்பான்மையை இழந்துள்ளது. பிரதான எதிர்க்கட்சி 48 இடங்களையும், அரபு-வழிநடத்தப்படும் கட்சிகள் 19 இடங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளன. இதற்கிடையே, தேர்தல் முறைகேடுகள் குறித்து காவல் துறை, ஷின் பெட் உளவு அமைப்பு மற்றும் மத்திய தேர்தல் ஆணையம் ஆகியவை உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று லிகூட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
இந்த தேர்தல் முறைகேடுகளுக்குப் பின்னால் கத்தார் நாடு இருப்பதாக இஸ்ரேல் ஊடகங்கள் குற்றம் சாட்டிய போதிலும், அக்கூற்றை கத்தார் உடனடியாக மறுத்துள்ளது. அதேநேரத்தில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் யாயிர் கோலான் போன்றோர் அரபு மக்களின் வாக்குகளை புறக்கணிக்கும் நெதன்யாகுவின் பிரிவினைவாத அரசியலுக்குக் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள் இஸ்ரேல் அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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