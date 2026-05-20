  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. ct nirmal kumar said two lakh crores debit in tn eb
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (09:22 IST)

மின்சார வாரியத்தில் 2.5 லட்சம் கோடி கடன்!.. பல முறைகேடுகள்!. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி..

ct nirmalkumar
Publish: Wed, 20 May 2026 (09:22 IST) Updated: Wed, 20 May 2026 (09:26 IST)
google-news
நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. தவெக ஆட்சி அமைய திமுக கூட்டணியிலிருந்த விசிக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்துள்ளனர். அதோடு சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிலும் தவெக வெற்றி பெற்றது. அப்போது அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 24 பேர்  தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்..

இது தொடர்பான பிரச்சனை அதிமுகவில் ஒருபக்கம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.  ஒருபக்கம் தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களுக்கு அமைச்சர் பதவியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜய்க்கு 16 துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ் மோகன் உள்ளிட்ட பலருக்கும் அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..

இதில் சிடி நிர்மல்குமாருக்கு மின்சாரத்துறை உள்ளிட்ட சில துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சிடி நிர்மல் குமார் ‘தமிழக மின்சார வாரியத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 2.5 லட்சம் கோடி கடன் இருக்கிறது. திமுக ஆட்சி காலத்தில் மின்சார வாரியத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளது. அதேபோல் ஊழியர் பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கிறது.. விரைவில் எல்லாவற்றையும் சரி செய்வோம்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சர்ச்சை: முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் வைக்க மேயர் மறுப்பு

கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சர்ச்சை: முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் வைக்க மேயர் மறுப்புகோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில், தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அதிகாரப்பூர்வ புகைப்படத்தை வைக்க மாநகராட்சி மேயர் ரங்கநாயகி மறுப்பு தெரிவித்தது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விவாதம்: நார்வே செய்தியாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கம்

பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விவாதம்: நார்வே செய்தியாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கம்நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் நடைபெற்ற இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நார்வே பிரதமர் ஜோனாஸ் கர் ஸ்டோர் இடையிலான சந்திப்பின்போது, செய்தியாளர் ஹெல்லே லிங் ஸ்வென்ட்சன் எழுப்பிய கேள்வி சர்வதேச அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அவர் எழுப்பிய கேள்விக்குத் தலைவர்கள் பதிலளிக்காமல் வெளியேறியது, பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விமர்சனங்களை உருவாக்கியது.

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் .. 1,931 அரசுப் பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வரலாற்று சாதனை

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் .. 1,931 அரசுப் பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வரலாற்று சாதனைதமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன. இந்த தேர்வில் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர். இதில் ஒட்டுமொத்தமாக 94.31% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

மின்சார வாரியத்தில் 2.5 லட்சம் கோடி கடன்!.. பல முறைகேடுகள்!. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி..

மின்சார வாரியத்தில் 2.5 லட்சம் கோடி கடன்!.. பல முறைகேடுகள்!. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி..நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது

கிறிஸ்துவ ஓட்டு வேணும்னா ஜோசப் விஜய்!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சர்ச்சை பேச்சு..

கிறிஸ்துவ ஓட்டு வேணும்னா ஜோசப் விஜய்!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சர்ச்சை பேச்சு..திருச்செந்தூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தொடர்ந்து தவெக பற்றியும், அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் பற்றியும் பேசி அவதூறாக பேசிவருவது சர்ச்சையாகி வருகிறது