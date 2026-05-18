நாம எல்லாமே பண்ணோம்!. ஆனா ஒன்னுமே பண்ணாம ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சு..
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக, திமுக, தவெக, மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டிகள் நிலவியது. இந்த தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எல்லோரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்றது.
திமுக கூட்டணி 75 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற தவெகவோ 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதோடு, திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்ததால் தற்போது தவெக ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார்..
ஒருபக்கம் திமுக எதிர்க்கட்சியாக மாறிவிட்ட நிலையில் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தன் போட்டியிட்ட கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார்.
இந்நிலையில் ஒரு திருமண விழாவில் பேசிய ஸ்டாலின் ‘நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிந்தவுடனேயே நாம் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகளை தொடங்கி விட்டோம்..
பூத் கமிட்டி, முகவர்கள் மாநாடு, ஒன்றிணைவோம் வா உறுப்பினர் சேர்க்கை, எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள், இளைஞரணி மாநாடு, மகளிர் அணி மாநாடு, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் பொறுப்பாளர் என இவ்வளவு பணிகளை செய்தும் நாம் ஏன் ஆட்சிக்கு வர முடியாமல் போனது?.. இது எதுவுமே செய்யாமல் ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டது.. அப்படியெனில் என்ன நடந்தது? அதற்கு காரணம் சமூக வலைதளங்கள்தான்.. சமூக வலைதளங்களின் தாக்கத்தால் மட்டுமே தவெக ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது’ என்று அவர் பேசினார்..
இந்நிலையில் ஒரு திருமண விழாவில் பேசிய ஸ்டாலின் 'நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிந்தவுடனேயே நாம் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகளை தொடங்கி விட்டோம்..