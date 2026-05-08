  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cpi cpm interview about givine support to tvk
Written By
Last Modified: Friday, 8 May 2026 (18:30 IST)

இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிடம் மீண்டும் ஆதரவு கேட்ட தவெக!..

iuml
Publish: Fri, 8 May 2026 (18:30 IST) Updated: Fri, 8 May 2026 (18:33 IST)
google-news
ஆட்சி அமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லை என்பதால் திமுக கூட்டணி கட்சிகளான விசிக, கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி தனது தங்களின் 5 எம்எல்ஏக்களை தவெகவுக்கு கொடுத்தது. எனவே தவெக ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 112 ஆக உயர்ந்தது. இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் தற்போது சிபிஎம் மற்றும் சிபிஐ ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் விஜய்க்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்துவிட்டன. எனவே தவெக ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 116 உயர்ந்திருக்கிறது. திருமாவளவன் மட்டுமே இப்போது வரை முடிவை சொல்லாமல் இருக்கிறார். ஆனாலும் விரைவில் அவர் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் ஏற்கனவே தவெகவுக்கு ஆதரவு தர மறுத்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கிடம் மீண்டும் தவெக நேரில் சென்று ஆதரவு கேட்டிருக்கிறது. தவெக எம்எல்ஏ மற்றும் முக்கிய நிர்வாகி அருண்ராஜ் மற்றும் மத்திய மதுரை மத்திய தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற முஸ்தபா உள்ளிட்ட தவெக நிர்வாகிகள் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீனை நேரில் சந்தித்து நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டனர்.

ஏற்கனவே திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் சொல்வதையே நாங்கள் கேட்போம் என காதர் மொய்தின் கூறியிருந்தார். தற்போது  திமுகவின் மற்ற கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துவிட்ட நிலையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆதரவு கொடுக்குமா என்பது தெரியவில்லை.. இந்த கட்சியும் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துவிட்டால் தவெகவ்வின் பலம் சட்டசபையில் மேலும் கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிடம் மீண்டும் ஆதரவு கேட்ட தவெக!..

இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிடம் மீண்டும் ஆதரவு கேட்ட தவெக!..ஆட்சி அமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லை என்பதால் திமுக கூட்டணி கட்சிகளான விசிக, கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது.

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கவேண்டாம் என ஸ்டாலின் சொல்லவில்லை. இடதுசாரிகள் பேட்டி!...

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கவேண்டாம் என ஸ்டாலின் சொல்லவில்லை. இடதுசாரிகள் பேட்டி!...விஜயின் தவெகவுக்கு சிபிஎம், சிபிஐ ஆகிய இரண்டு கட்சிளும் ஆதரவு கொடுத்துள்ள நிலையில் தவெகவின் பலம் 116ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.

தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி தான்.. சரியாக கணித்திருந்த பஞ்சாங்கம்...

தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி தான்.. சரியாக கணித்திருந்த பஞ்சாங்கம்...தமிழக அரசியல் களம் தற்போது சந்தித்து வரும் வரலாறு காணாத குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், ஆற்காடு சீதாராமய்யர் பஞ்சாங்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு கணிப்பு சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிந்தது.. மக்களவையில் கனிமொழி கேட்கும் மாற்றம்..!

காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிந்தது.. மக்களவையில் கனிமொழி கேட்கும் மாற்றம்..!தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் தற்போது டெல்லி நாடாளுமன்றம் வரை எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளன. தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி, தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கைகோர்த்ததை தொடர்ந்து, திமுக-காங்கிரஸ் இடையிலான பல ஆண்டுகால கூட்டணி அதிகாரப்பூர்வமாக முறிந்துள்ளது. இதன் நேரடி விளைவாக, மக்களவையில் திமுக எம்.பி-க்களின் இருக்கைகளை மாற்றி அமைக்கக் கோரி திமுக குழுத் தலைவர் கனிமொழி அவர்கள் மக்களவை சபாநாயகருக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

முதல்வராகிறார் விஜய்.. 59 ஆண்டுகால திராவிட ஆட்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி

முதல்வராகிறார் விஜய்.. 59 ஆண்டுகால திராவிட ஆட்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளிதமிழக அரசியல் வரலாற்றில் 1967-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமாக, திராவிடக் கட்சிகள் அல்லாத புதிய ஆட்சி அமையவிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.