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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (14:27 IST)

நாங்க பக்கத்துல இருந்தப்போ ஸ்டாலின் இப்படி பேசல!.. கண்டிக்கிறோம்!. வீரபாண்டியன் பேட்டி...

veera pandiyan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (14:31 IST)
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அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் 7 பேர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர். இதில், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் 2 தொகுதிகளுக்கும் வருகிற 6ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த 2 தொகுதியிலும் எப்படியாவது வெற்றிபெறவேண்டும் என தவெக நினைக்கிறது. அதை தடுத்து தவெகவை தோற்கடிக்க வேண்டுமென திமுக தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வருகிறது. ஏற்கனவே உதயநிதி ஸ்டாலின், சேகர் பாபு ஆ.ராசா, கனிமொழி உள்ளிட்ட பலரும் அந்த தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்தனர்.

நேற்று தாராபுரத்தில் பிரச்சாரம் செய்த திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் தாராபுரம் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவக்கேலி செய்தார்.  பாமாவுக்கு மற்றொரு பெயர் உண்டு.. பெட்டி பாமா.. பல்டி பாமா..  பெட்டியை வாங்கிக்கொண்டு பாமா பல்டி அடித்துவிட்டார்.. அந்த உருவத்தை வைத்துக்கொண்டு அவர் எப்படி பல்டி அடித்தார் என தெரியவில்லை என உருவ கேலி செய்திருந்தார். இதற்கு பல்வேறு கட்சியினரும் கன்னம் தெரிவித்து வருகிறார்கள். முதலமைச்சர் விஜயும் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் ‘நாங்கள் அருகில் இருக்கும் வரை தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மிகுந்த கண்ணியத்துடனும், சிறந்த அரசியலில் பேசி வந்தார்.. நாங்கள் அருகில் இல்லாத காரணத்தினாலோ என்னவோ தெரியவில்லை.. தடம் புரண்டு பேசுகிறார்.. அண்ணா, கலைஞர் போன்ற பெரும் அரசியல் தலைவர்கள் தோன்றிய இயக்கம் திமுக.. பெண்களை இழிவு செய்வதை ஏற்க முடியாது’ என அவர் தெரிவித்தார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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