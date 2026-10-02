விலைவாசி ஏறிப்போச்சி!.. ரீல்ஸ் பாத்தா பசி போகுமா?!.. விஜய்க்கு ஸ்டாலின் கண்டனம்!...
தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்று வருவது ரியல் ஆட்சி அல்ல. ரீல்ஸ் ஆட்சி என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார். மேலும் தமிழகத்தில் தற்போது இரண்டுக்கு இடையில்தான் போட்டியே.. ஒன்று மின்வெட்டு.. மற்றொன்று அரிவாள் விட்டு என்று அவர் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.
இந்நிலையில்தான், இடைத்தேர்தலையொட்டி இன்று தாராபுரம் தொகுதிக்கு சென்று முக ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது, தாராபுரம் தொகுதியில் அவர் மக்களை சந்தித்து பேசினார். அதன் பின் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்ட முக ஸ்டாலின் ‘எம்.எல்.ஏ ஷாப்பிங்கில் மும்முரமாக இருக்கும் முதலமைச்சருக்கு மக்கள் மளிகை கடையில் கூட ஷாப்பிங் செய்ய முடியாமல் கஷ்டத்தில் தவிப்பது தெரியுமா?..
தாராபுரத்தில் பரப்புரைக்கு இடையே மளிகை கடை ஒன்றில் விலைவாசி குறித்து கேட்டேன்.. நான்கு மாதம் முன்பிருந்த விலையிலிருந்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை பெருமளவு உயர்ந்துள்ளது.. ரீல்ஸ் பார்த்தால் மக்களின் வயிறு நிறையுமா?’ என ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
தாராபுரத்தில் பரப்புரைக்கு இடையே மளிகை கடை ஒன்றில் விலைவாசி குறித்து கேட்டேன்.. நான்கு மாதம் முன்பிருந்த விலையிலிருந்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை பெருமளவு உயர்ந்துள்ளது.. ரீல்ஸ் பார்த்தால் மக்களின் வயிறு நிறையுமா?’ என ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.