  4. Senior Congress Leader P Chidambaram Meets Chief Minister Vijay at Secretariat, Sparks Political Buzz
Last Updated : Tuesday, 2 June 2026 (13:46 IST)

ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமான ப.சிதம்பரம், முதல்வர் விஜய்யுடன் சந்திப்பு? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
 
திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராகவும், திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியின் முக்கிய தூணாகவும் விளங்கும் ப.சிதம்பரம், தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்யைச் சந்தித்ததன் பின்னணியில் பல்வேறு அரசியல் நகர்வுகள் இருக்கலாம் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
இந்த சந்திப்பு வெறும் மரியாதை நிமித்தமானது என்று அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டாலும், நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் புதிய கூட்டணிகளுக்கான அச்சாரம் குறித்தே இரு தலைவர்களும் விவாதித்திருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது.
 
திராவிட கட்சிகளின் பிடியிலிருந்து மாறி, புதிய மாற்று அரசியலை நோக்கி தமிழ்நாடு நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில், தேசிய கட்சியின் முக்கிய தலைவர் தவெக அரசுடன் இணக்கமான போக்கைக் காட்டுவது பாரம்பரிய கூட்டணியில் விரிசல் விழுந்துள்ளதை உறுதி செய்துள்ளது.
 
 
