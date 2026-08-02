ஜோதிடர் பேச்சை கேட்காததால் முதல்வர் பதவியை இழந்தாரா ஈபிஎஸ்? விஜய் செய்தது போல் செய்திருக்கலாமே...
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்பொழுது ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் தீயாய் பரவி வருகிறது. ஆஸ்தான ஜோதிடரின் ஆலோசனையை கேட்டு, முதல்வர் விஜய் தனது அலுவலகத்தை தலைமை செயலகத்தின் பிரதான கட்டிடத்தில் இருந்து நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் பத்தாவது தளத்திற்கு மாற்றியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தலைமை செயலக பிரதான கட்டிடத்தில் செயல்பட்டு வந்த முதல்வர் அறை மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளையும் புதிய இடத்திற்கு மாற்றும் அதிரடி பணிகள் தற்போது முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.
இதற்கிடையில், இந்த விவகாரம் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியைப் பழைய நினைவுகளுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக பதவியில் இருந்தபோது, அவரது ஆஸ்தான ஜோதிடரும் இதேபோன்று அலுவலகத்தை உடனடியாக மாற்றும்படி அவரிடம் அறிவுறுத்தினாராம்.
ஆனால், அன்றைக்கு அந்த ஜோதிடரின் பேச்சை பொருட்படுத்தாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி அதை தவிர்த்துவிட்டார். ஒருவேளை அன்றைக்கே அலுவலகத்தை மாற்றி அமைத்திருந்தால் தன் ஆட்சிக்கும் அதிகாரத்திற்கும் வந்த சோதனைகளைத் தவிர்த்திருக்கலாமோ, தன் அதிகாரம் இவ்வளவு எளிதாக கைநழுவிப் போயிருக்காதோ என்று இப்போது அவர் மனம் நொந்து புலம்பி வருவதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் விவரித்து வருகின்றனர்.
ஜோதிட நம்பிக்கைகளும் வாஸ்து பார்வைகளும் அரசியல் தலைவர்களிடையே காலம்காலமாக தொடரும் அதே வேளையில், முதல்வர் விஜய்யின் இந்த திடீர் இடமாற்றம் தமிழக அரசியலில் புதிய அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva