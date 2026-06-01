Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (09:50 IST)

திருச்சியில் விஜய்!.. QR கோட் கட்டாயம்!.. 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி!..

Publish: Mon, 1 Jun 2026 (09:50 IST)
திருச்சி தொகுதியில் தனக்கு வாக்களித்த பொதுமக்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காக தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று திருச்சி செல்லவிருக்கிறார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். முதல்வர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றார். இதில் பெரம்பூர் தொகுதியை தனக்கு வைத்துக்கொண்டு திருச்சி கிழக்கில் ராஜினாமா செய்தார்..

இந்நிலையில்தான், இன்று அவர் திருச்சி செல்கிறார். திருச்சியில் உள்ள செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரியில் முதல்வர் பேசவிருக்கிறார். அந்த கல்லூரி மைதானத்தில் பொதுமக்கள் அமர்வதற்காக பிரமாண்டமான பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விழாவில் 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு கருதி கர்ப்பிணிகள், சிறுவர் சிறுமிகள், வயதானவர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியோருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் அனுமதி இல்லை என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
2021 மற்றும் 2026 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் அதிமுக தோல்வி அடைந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று விட்டது. இது அதிமுக நிர்வாகிகளை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.

விவசாயக்கடன் தொடர்பாக தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் 5 ஏக்கருக்கு கீழே வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி எனவும், 5 ஏக்கருக்கு மேல் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடனில் 50 சதவீத தள்ளுபடி எனவும் அறிவித்தது.

தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சியமைந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்ட நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் ஆதரவு பெற்று தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.

பெட்ரோல், டீசல், வணிக சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலை இன்று மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது

திருச்சி தொகுதியில் தனக்கு வாக்களித்த பொதுமக்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காக தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று திருச்சி செல்லவிருக்கிறார்.