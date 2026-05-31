தொடர்புடைய செய்திகள்
- அஜித் வீட்டிற்கு துக்கம் விசாரிக்க சென்ற முதல்வர் விஜய்.. உடன் த்ரிஷாவும் சென்றாரா?
- என் குழந்தை கலைந்து போனதுக்கு விஜய் சார்தான் காரணம்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி அழுகை!...
- சிங்கப்பெண் விழா ரத்து!.. ஜெகதீஷ் இல்ல விழாவுக்கு போன முதல்வர்!.. கொதிக்கும் நெட்டிசன்கள்!..
- விஜய்யை கேலி செய்யாத ஊடகம் மிக குறைவு.. விஜய்யை இழிவுபடுத்தாத பத்திரிகையாளர்களே இல்லை.. இந்த லட்சணத்தில் எப்படி பேட்டி கொடுப்பார்?
- டெல்லியில் திருவள்ளுவர் சிலையை திறந்துவைக்காமல் சென்னை திரும்பிய விஜய்!..
அஜித்துக்கு நேரில் போய் ஆறுதல் சொன்ன விஜய்!.. வைரல் வீடியோ....
அஜித்தும் விஜயும் சமகாலத்தில் சினிமாவில் வளர்ந்தவர்கள். இருவருமே துவக்கத்தில் காதல் படங்களில் நடித்து, அதன்பின் ஆக்சன் ரூட்டுக்கு மாறி பின்னர் மாஸ் ஹீரோவாக மாறியவர்கள். ரஜினி, கமல் போல விஜய் - அஜித் திரையுலகில் போட்டி நடிகர்களாக வலம் வந்தார்கள்.
தற்போது விஜய் அரசியலுக்கு சென்றிருக்கிறார். அஜித் கார் ரேஸில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில்தான் அஜித்தின் தாயார் மோகினி (89) வயது மூப்பு காரணமாக நேற்று இயற்கை எய்தினார். இதைத் தொடர்ந்து அஜித்தின் நெருக்கமான இயக்குனர்களும், திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள அஜித்தின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இந்நிலையில் நேற்று இரவு தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் சென்று அஜித்துக்கு ஆறுதல் கூறினார். காரிலிருந்து இறங்கி கையில் மாலையோடு சென்று அஜித்தை கட்டியணைத்து விஜய் ஆறுதல் சொல்லும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தற்போது விஜய் அரசியலுக்கு சென்றிருக்கிறார். அஜித் கார் ரேஸில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில்தான் அஜித்தின் தாயார் மோகினி (89) வயது மூப்பு காரணமாக நேற்று இயற்கை எய்தினார். இதைத் தொடர்ந்து அஜித்தின் நெருக்கமான இயக்குனர்களும், திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள அஜித்தின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இந்நிலையில் நேற்று இரவு தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் சென்று அஜித்துக்கு ஆறுதல் கூறினார். காரிலிருந்து இறங்கி கையில் மாலையோடு சென்று அஜித்தை கட்டியணைத்து விஜய் ஆறுதல் சொல்லும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Their friendship ???????? AK and @TVKVijayHQ pic.twitter.com/MCJUcsNjof— Rajasekar (@sekartweets) May 30, 2026
அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:
ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..
தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.