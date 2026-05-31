  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cm vijay gone person to meet ajithkukumar for condolence
Written By
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (08:43 IST)

அஜித்துக்கு நேரில் போய் ஆறுதல் சொன்ன விஜய்!.. வைரல் வீடியோ....

ajith vijay
Publish: Sun, 31 May 2026 (08:33 IST) Updated: Sun, 31 May 2026 (08:43 IST)
google-news
அஜித்தும் விஜயும் சமகாலத்தில் சினிமாவில் வளர்ந்தவர்கள். இருவருமே துவக்கத்தில் காதல் படங்களில் நடித்து, அதன்பின் ஆக்சன் ரூட்டுக்கு மாறி பின்னர் மாஸ் ஹீரோவாக மாறியவர்கள். ரஜினி, கமல் போல விஜய் - அஜித் திரையுலகில் போட்டி நடிகர்களாக வலம் வந்தார்கள்.

தற்போது விஜய் அரசியலுக்கு சென்றிருக்கிறார். அஜித் கார் ரேஸில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில்தான் அஜித்தின் தாயார் மோகினி (89) வயது மூப்பு காரணமாக நேற்று இயற்கை எய்தினார். இதைத் தொடர்ந்து அஜித்தின் நெருக்கமான இயக்குனர்களும், திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள அஜித்தின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.

இந்நிலையில் நேற்று இரவு தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் சென்று அஜித்துக்கு ஆறுதல் கூறினார். காரிலிருந்து இறங்கி கையில் மாலையோடு சென்று அஜித்தை கட்டியணைத்து விஜய் ஆறுதல் சொல்லும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.


அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்

அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.