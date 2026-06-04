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14 வயது சிறுமிக்கு மது கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம்!.. திருச்சியில் அதிர்ச்சி...
14 வயது சிறுமிக்கு மது கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் திருச்சியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. திருச்சி மாவட்டம் கல்மந்தை பகுதியில் வசித்து வரும் 14 வயது சிறுமி சமீபத்தில் தனது சகோதரி வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அவரின் சகோதரி ஒரு திருநங்கை என சொல்லப்படுகிறது.
அப்போது திருநங்கையை சிவகங்கைக்கு கூட்டி செல்வதற்காக மாரிச்செல்வன் என்கிற கார் ஓட்டுனர் வந்திருக்கிறார். அப்போது சிறுமியை காரில் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஓட்டுனர் தனியாக சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அதே காரில் அந்த பகுதிக்கு வந்த மாரிச்செல்வன் பெட்ஷீட்டால் சிறுமியை மூடி கீழே வீசி சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது..
இதைப்பார்த்த அங்கிருந்து பொதுமக்கள் விரட்டிச் சென்று மாரிச்செல்வனை பிடித்து காரிலிருந்து கீழே இறக்கி அவரை கடுமையாக தாக்கினார். அதன்பின் போலீசாருக்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. காந்தி மார்க்கெட் காவல் நிலைய அதிகாரிகள் உடனே சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மாரிச்செல்வனை காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது சிறுமிக்கு மது கொடுத்து அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து மாரிச்செல்வன் மீது தற்போது போலீசார் போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். கடந்த சில மாதங்களாகவே தமிழகத்தில் சிறுமிகள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படும் சம்பவம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது நாடுகளிலும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
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