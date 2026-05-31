தொடர்புடைய செய்திகள்
- கோவை சூலூர் சிறுமி கொலை!.. சிறையில் கார்த்தியை கடுமையாக தாக்கிய கைதிகள்!...
- மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் மீண்டும் திறப்பு!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..
- வரதட்சணையை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்துக்கொலை!.. மருமகன் வெறிச்செயல்!..
- என்னவிலை அழகே.. நல்ல விலைக்கு வாங்க வருவேன்!. தவெகவை கலாய்க்கும் சிபிஎம் கனகராஜ்!..
- போலீஸ் சிரிக்கவே கூடாதா?!.. வன்னியரசு!..
பாரில் ஏற்பட்ட தகராறில் இளம்பெண் கார் ஏற்றிக் கொலை!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி..
சென்னை, பெங்களூர் போன்ற பெருநகரங்களில் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் வார இறுதி நாட்களில் பப் என அழைக்கப்படும் மதுபான பார்கள் செயல்படுகிறது. இசையை ஒலிக்கவிட்டு இளம் பெண்களும், இளைஞர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து மதுபோதையில் நடனமாடுவார்கள். இதற்காக தனிக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில் இலங்கையை சேர்ந்த யான்சி(18) என்கிற பெண் நேற்று தனது நண்பர்களுடன் கோயம்பேட்டில் உள்ள ஒரு பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் உள்ள ஒரு மதுபான பாருக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு நடனமாடும் போது சிலருடன் அவருக்கு மோதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதன்பின் கார் பார்க்கிங் இடத்திலும் இரு தரப்புக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது. அப்போது யான்சியுடன் வந்த சிலர் காரில் வந்தவர்களை நோக்கி கல் எடுத்து எரிந்ததாக தெரிகிறது. இதில் கார் சேதம் அடைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..
இதில் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் இருசக்கர வாகத்தில் சென்று கொண்டிருந்த ஜான்சி மற்றும் அவரின் நண்பர்களை காரில் விரட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு இடத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது கார் வேகமாக மோத யான்சி தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவருடன் சென்ற சிறுமி ஒருவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு அவர் தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். போலீசார் இது தொடர்பாக விசாரணை செய்து ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர்.
அந்த வகையில் இலங்கையை சேர்ந்த யான்சி(18) என்கிற பெண் நேற்று தனது நண்பர்களுடன் கோயம்பேட்டில் உள்ள ஒரு பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் உள்ள ஒரு மதுபான பாருக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு நடனமாடும் போது சிலருடன் அவருக்கு மோதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதன்பின் கார் பார்க்கிங் இடத்திலும் இரு தரப்புக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது. அப்போது யான்சியுடன் வந்த சிலர் காரில் வந்தவர்களை நோக்கி கல் எடுத்து எரிந்ததாக தெரிகிறது. இதில் கார் சேதம் அடைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..
இதில் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் இருசக்கர வாகத்தில் சென்று கொண்டிருந்த ஜான்சி மற்றும் அவரின் நண்பர்களை காரில் விரட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு இடத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது கார் வேகமாக மோத யான்சி தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவருடன் சென்ற சிறுமி ஒருவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு அவர் தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். போலீசார் இது தொடர்பாக விசாரணை செய்து ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர்.
அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:
ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..
தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.