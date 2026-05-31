  boys killed young girl after fight in the pub in chennai
Last Modified: Sunday, 31 May 2026 (09:00 IST)

பாரில் ஏற்பட்ட தகராறில் இளம்பெண் கார் ஏற்றிக் கொலை!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி..

சென்னை, பெங்களூர் போன்ற பெருநகரங்களில் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் வார இறுதி நாட்களில் பப் என அழைக்கப்படும் மதுபான பார்கள் செயல்படுகிறது. இசையை ஒலிக்கவிட்டு இளம் பெண்களும், இளைஞர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து மதுபோதையில் நடனமாடுவார்கள். இதற்காக தனிக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில் இலங்கையை சேர்ந்த யான்சி(18) என்கிற பெண் நேற்று தனது நண்பர்களுடன் கோயம்பேட்டில் உள்ள ஒரு பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் உள்ள ஒரு மதுபான பாருக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு நடனமாடும் போது சிலருடன் அவருக்கு மோதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதன்பின் கார் பார்க்கிங் இடத்திலும் இரு தரப்புக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது. அப்போது யான்சியுடன் வந்த சிலர் காரில் வந்தவர்களை நோக்கி கல் எடுத்து எரிந்ததாக தெரிகிறது. இதில் கார் சேதம் அடைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

இதில் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் இருசக்கர வாகத்தில் சென்று கொண்டிருந்த ஜான்சி மற்றும் அவரின் நண்பர்களை காரில் விரட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு இடத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது கார் வேகமாக மோத யான்சி தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவருடன் சென்ற சிறுமி ஒருவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு அவர் தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். போலீசார் இது தொடர்பாக விசாரணை செய்து ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர்.
