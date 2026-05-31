Last Modified: Sunday, 31 May 2026 (13:09 IST)

6 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்!.. மெரினா பீச்சில் ஷாக்!...

நாட்டில் என்னதான் கடுமையான சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாலும் சிறுமிகள் மற்றும் பெண்கள் மீதான பாலியல் அத்துமீறல்கள், பாலியல் வன்கொடுமைகள் இன்னும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. சமீபத்தில் கூட கோவை சூழ்நிலையில் 10 வயது சிறுமியை இரண்டு பேர் கொடூரமாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்தனர்.

தற்போது அவர்கள் சிறையில் இருக்கிறார்கள். 10 வயது சிறுமி மட்டுமல்ல.. 65 வயது மூதாட்டியை கூட சில காம கொடூரர்கள் விடுவதில்லை. அதற்கு முக்கிய காரணம் மது போதை மற்றும் கஞ்சா போதை என போலீசார் கூறுகிறார்கள். எனவேதான் போதைப் பொருட்களை ஒழிக்கும் பணியில் போலீசர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில்தான், சென்னையில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூட மெரினா கடற்கரையில் 6 வயது சிறுமிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட குதிரை ஓட்டி நித்திஷ்(18) போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். சவாரி செய்வதற்காக குதிரை மீது ஏறிய சிறுமியிடம் நித்தீஷ் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இதைக்கண்ட பொதுமக்கள் அவரைப் பிடித்து தாக்கி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்..

தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.