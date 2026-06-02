Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (14:34 IST)

பாஜகவிலிருந்து விலகினார் அண்ணாமலை!.. டெல்லியில் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தார்.

தமிழக பாஜக தலைவராக பலர் இருந்தாலும் மக்களிடம் பிரபலமானவர் அண்ணாமலை மட்டுமே. இன்னும் சொல்லப் போனால் தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை வந்த பின்னர்தான் தமிழகத்தில் பாஜக வளர்ந்தது. தமிழகத்தில் பாஜகவின் வாக்கு வங்கி கணிசமாக உயர்ந்ததற்கு அண்ணாமலைதான் முக்கிய காரணம். தினமும் செய்தியாளர்களை சந்தித்து, அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வது, திமுகவை கடுமையாக விமர்சிப்பது, தேவைப்பட்டால் அதிமுகவையும் விமர்சிப்பது என ஒரு சிறந்த தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை வலம் வந்தார்..
 
ஆனால் பழனிச்சாமியின் கோபத்தை சம்பாதித்ததால் அவரிடமிருந்து கட்சித் தலைவர் பதவி பறிக்கப்பட்டு நயினார் நாகேந்திரனிடம் கொடுக்கப்பட்டது. இது அண்ணாமலைக்கு அதிருப்தியை கொடுத்தது. மேலும், அண்ணாமலைக்கு எந்த ஒரு உயர் பதவியும் கொடுக்கப்படவில்லை. இதனால், பாஜக மீது அதிருப்தியடைந்த அண்ணாமலை ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியை துவங்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கடந்த சில நாட்களாக செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதையடுத்து டெல்லி மேலிடம் அவரை நேரில் வந்து சந்திக்குமாறு கூறியது. அதையேற்று நேற்று சென்னையிலிருந்து அவர் விமானம் மூலம் டெல்லி சென்றார். வழக்கமாக பாஜக கொடி கட்டப்பட்டிருக்கும் காரில் வரும் அண்ணாமலை நேற்று பாஜக கொடி இல்லாத காரில் விமான நிலையத்திற்கு வந்தார். 
 
மேலும் செய்தியாளர்கள் விமான நிலையத்தில் ‘புதுக் கட்சி தொடங்கப் போகிறீர்களா?’ என்று கேட்டதற்கு ‘இன்னும் இரண்டு நாட்கள் பொறுத்திருங்கள்.. நானே உங்களிடம் சொல்கிறேன்’ என்று கூறிவிட்டு சென்றார் அண்ணாமலை. இந்நிலையில், டெல்லி சென்ற அண்ணாமலை தனது ராஜினாமா கடிதத்தை பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபினிடம் கொடுத்தார். அமித்ஷா அவரை சந்திக்க மறுத்துவிட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து, விரைவில் அண்ணாமலை புதிய கட்சியை துவங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாதி மதம் பார்த்துதான் சீட்டே கொடுத்தீங்க!. நீங்க சாதி மதத்தை ஒழிச்சிட்டீங்களா?!...தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று திருச்சிக்கு சென்று மக்கள் முன்பு உரையாற்றினார் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதற்கு மக்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காகவே இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

முதல்வர் விஜய்யை போலவே அண்ணாமலையை சந்திக்கவும் நேரம் ஒதுக்காத அமித்ஷா? உச்சகட்ட அதிருப்தியில் அண்ணாமலைதமிழக முதல்வர் விஜய்யை சமீபத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சந்திக்காத நிலையில், பாஜகவிலிருந்து விலக அண்ணாமலை முடிவெடுத்திருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் அவரையும் அமித்ஷா இதுவரை நேரில் சந்திக்க நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்ற தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமான ப.சிதம்பரம், முதல்வர் விஜய்யுடன் சந்திப்பு? தமிழக அரசியலில் பரபரப்புதமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.

கல்வி கட்டணம் வெளிடையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.. தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு.. இதுதான் மாற்றம்..!தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் தனியார் பள்ளிகளும் தங்களின் கல்வி கட்டண விவரங்களை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதுகுறித்த முக்கிய சுற்றறிக்கையை அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளது.