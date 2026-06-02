முதல்வர் விஜய்யை போலவே அண்ணாமலையை சந்திக்கவும் நேரம் ஒதுக்காத அமித்ஷா? உச்சகட்ட அதிருப்தியில் அண்ணாமலை
தமிழக முதல்வர் விஜய்யை சமீபத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சந்திக்காத நிலையில், பாஜகவிலிருந்து விலக அண்ணாமலை முடிவெடுத்திருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் அவரையும் அமித்ஷா இதுவரை நேரில் சந்திக்க நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்ற தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அண்ணாமலையை சமாதானம் செய்ய பாஜகவின் தேசிய பொறுப்புகள் மற்றும் ராஜ்யசபா எம்பி பதவி போன்ற அனைத்து சலுகைகளையும் அண்ணாமலை நிராகரித்து விட்டதாக ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியான நிலையில், அமித்ஷாவை சந்தித்து தனது இறுதி முடிவை நேரில் தெரிவிக்க அவர் திட்டமிட்டிருந்தார்.
ஆனால், டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ள அவருக்கு இதுவரை தலைமை செயலக தரப்பிலிருந்து அனுமதி கிடைக்காததால் அண்ணாமலை உச்சகட்ட அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழக பாஜகவினரால் அண்ணாமலை தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டதால், அதிருப்தியின் எல்லைக்கே சென்றுள்ள அண்ணாமலை, டெல்லிப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு விரைவில் தமிழகம் திரும்பி, தனது சொந்த அரசியல் கட்சியை தொடங்குவது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.
ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமான ப.சிதம்பரம், முதல்வர் விஜய்யுடன் சந்திப்பு? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.