ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது. 10 தொகுதிகளில் பிரேமலதா மட்டுமே வெற்றி பெற்றார்.
இந்நிலையில், தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது நிர்வாகிகள் மத்தியில் பிரேமலதா ‘ இது யாரும் எதிர்பார்க்காத தேர்தல் முடிவு.. தேர்தலில் வெற்றி தோல்வி சகஜம். யாரை தீய சக்தி என்று சொன்னார்களோ அவர்களின் ஆதரவோடுதான் தூய சக்தி ஆட்சி அமைத்து இருக்கிறது.
புதிதாக ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆறு மாதம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் தமிழ்நாட்டு நிலைமை தற்போது அப்படி இல்லை. எந்த பதவிக்கும் ஆசைப்படாத கட்சி தேமுதிக மட்டுமே. பணத்திற்கோ, புகழுக்கோ, சோபா செட்டுக்கோ நாங்கள் ஆசைப்படவில்லை. நாம் மட்டும் நினைத்திருந்தால் விஜயை பார்த்திருக்க முடியாதா?.. எல்லோரும் அமைச்சர் பதவிக்காக ஓடுகிறார்கள்.. நான் நினைத்திருந்தால் விஜயே வீடு தேடி வந்து துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்திருப்பார்.. ஆனால் அதற்கெல்லாம் ஆசைப்படும் கட்சி தேமுதிக அல்ல’ என பேசியிருக்கிறார்.
