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அரவக்குறிச்சியில் அம்மா உணவகம்!. மக்கள் கோரிக்கை!. விஜய் செய்வாரா?..
மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் தமிழகமெங்கும் அம்மா உணவகம் கொண்டுவரப்பட்டது. காலை மாலை, இரவு மூன்று வேளைகளும் குறைவான விலைக்கு அங்கே உணவுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
காலையில் ஒரு இட்லி ஒரு ரூபாய், பொங்கல் ரூ.5 க்கும், மதியம் எழுமிச்சை சாதம், தயிர் சாதம், கருவேப்பிலை சாதம் போன்ற உணவு வகைகள் ரூ.5-க்கும், இரவில் இரண்டு சப்பாத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே ஏழை, எளிய மக்கள் அம்மா உணவை பயன்படுத்தி பசியாறி வருகிறார்கள்.
தற்போது தமிழகத்தில் தவேக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் அம்மா உணவகங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சியில் ஏழை எளிய மக்கள், தினக்கூலிகள், தொழிலாளர்கள், முதியோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என பலரும் பயன்படும் வகையில் அம்மா உணவகத்தை தொடங்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள்.
கரூரில் அரவக்குறிச்சி ஒரு முக்கிய பகுதியாக விளங்குகிறது. கல்வி, மருத்துவம், வியாபாரம் உள்ளிட்ட பல தேவைகளுக்கும் அரவக்குறிச்சிக்கு மக்கள் வருகிறார்கள் எனவே அந்த பகுதியில் அம்மா உணவகத்தை தமிழக அரசு அமைக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை எழுந்திருக்கிறது.
காலையில் ஒரு இட்லி ஒரு ரூபாய், பொங்கல் ரூ.5 க்கும், மதியம் எழுமிச்சை சாதம், தயிர் சாதம், கருவேப்பிலை சாதம் போன்ற உணவு வகைகள் ரூ.5-க்கும், இரவில் இரண்டு சப்பாத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே ஏழை, எளிய மக்கள் அம்மா உணவை பயன்படுத்தி பசியாறி வருகிறார்கள்.
தற்போது தமிழகத்தில் தவேக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் அம்மா உணவகங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சியில் ஏழை எளிய மக்கள், தினக்கூலிகள், தொழிலாளர்கள், முதியோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என பலரும் பயன்படும் வகையில் அம்மா உணவகத்தை தொடங்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள்.
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