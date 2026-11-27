உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு!.. விஜயின் அடுத்த மூவ்!.. கன்பார்ம் பண்ணிய திருமா!...
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என இந்து அமைப்பினர் கருதுகிறார்கள். ஆனால், தமிழக அரசு அதை ஏற்கவில்லை. எனவே, உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். அந்த வழக்கில் நவம்பர் 24ம் தேதி ஒரு நாள் தீபம் ஏற்றிக் கொள்ளலாம் என உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிட்டது.
ஆனால் தமிழக அரசு அதை செய்யவில்லை. அதோடு இந்து அமைப்பினர் நம்பர் 24ஆம் தேதி கோவிலுக்குள் செல்லவும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. எனவே, இந்து அமைப்பினர் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனார். அந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அமுல்படுத்தும்படி மதுரை உயர்நீதிமன்றம் கூறியது. ஆனால் தமிழக அரசு அதை பின்பற்றவில்லை..
இதையடுத்து, தமிழக அரசின் மீது உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு இன்று நடைபெற்ற இந்நிலையில் நாளை திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. மேலும், இந்த உத்தரவை தமிழக அரசு மீறக்கூடாது எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
அதோடு, திருப்பரங்குன்ற கோவிலின் அறங்காவலர் குழுவை கலைத்துவிட்டு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் புதிய குழு அமைக்கப்பட்டு, அங்கு தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டன. நீதிமன்றம் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளதால் அந்த தீர்ப்பை விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு செயல்படுத்துமா?’ என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை தலையிட வைத்து நீதிபதிகளின் உத்தரவை நிறுத்தி வைக்கும் முயற்சியில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவனும் இதை உறுதி செய்திருக்கிறார்.
இதையடுத்து, தமிழக அரசின் மீது உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு இன்று நடைபெற்ற இந்நிலையில் நாளை திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. மேலும், இந்த உத்தரவை தமிழக அரசு மீறக்கூடாது எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
அதோடு, திருப்பரங்குன்ற கோவிலின் அறங்காவலர் குழுவை கலைத்துவிட்டு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் புதிய குழு அமைக்கப்பட்டு, அங்கு தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டன. நீதிமன்றம் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளதால் அந்த தீர்ப்பை விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு செயல்படுத்துமா?’ என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.