ஆளுநர் உரையில் மக்கள் நலனுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன!.. வாங்க பார்ப்போம்!..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சிக்கு வந்து விட்ட நிலையில் முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் இன்று காலை சட்டசபையில் ஆளுநர் அர்லேகர் உரையுடன் தொடங்கியது. நான்கு வருடங்களுக்கு பின் ஆளுநர் முழு உரையை இன்று பேசி முடித்தார்.
தமிழக அரசு தயாரித்து கொடுத்த அறிக்கையை அப்படியே வாசித்தார் ஆளுநர்.
அந்த வகையில் ஆளுநர் உரையில் மக்கல் நலனுக்காக இடம்பெற்ற முக்கிய அறிவிப்புகள் பற்றி பார்ப்போம்;
அரசு நிர்வாகத்தில் ஊழலுக்கு முடிவு
சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு வலியுறுத்தல்
விவசாயிகளுக்கு ரூ 6000 கோடி கடன் தள்ளுபடி
விவசாயத்திற்கு நவீன தொழில்நுட்ப ஆதரவு
இரு மொழிக் கொள்கை தொடரும்
தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு
காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்
காவிரி உரிமைக்காக சட்டப் போராட்டம் நடத்தப்படும்
மீனவர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு
முல்லைப் பெரியாறு உரிமையில் உறுதி.. சட்ட நடவடிக்கை தொடரும்
கீழடி ஆதிச்சநல்லூருக்கு யுனெஸ்கோ அங்கீகாரம்
2036-க்குள் 1.5 மில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம்
தமிழ்நாடு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையம் துவங்கப்படும்
வறுமையற்ற தமிழகம் உருவாக்கப்படும்
2031-க்குள் நகர்ப்புற வளர்ச்சியில் முன்னணி மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
அரசு நிர்வாகத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு(AI) பயன்படுத்தப்படும்..
தமிழக அரசு தயாரித்து கொடுத்த அறிக்கையை அப்படியே வாசித்தார் ஆளுநர்.
அந்த வகையில் ஆளுநர் உரையில் மக்கல் நலனுக்காக இடம்பெற்ற முக்கிய அறிவிப்புகள் பற்றி பார்ப்போம்;
அரசு நிர்வாகத்தில் ஊழலுக்கு முடிவு
சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு வலியுறுத்தல்
விவசாயிகளுக்கு ரூ 6000 கோடி கடன் தள்ளுபடி
இரு மொழிக் கொள்கை தொடரும்
தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு
காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்
காவிரி உரிமைக்காக சட்டப் போராட்டம் நடத்தப்படும்
மீனவர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு
முல்லைப் பெரியாறு உரிமையில் உறுதி.. சட்ட நடவடிக்கை தொடரும்
கீழடி ஆதிச்சநல்லூருக்கு யுனெஸ்கோ அங்கீகாரம்
2036-க்குள் 1.5 மில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம்
தமிழ்நாடு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையம் துவங்கப்படும்
வறுமையற்ற தமிழகம் உருவாக்கப்படும்
2031-க்குள் நகர்ப்புற வளர்ச்சியில் முன்னணி மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்: சொத்துவரி மற்றும் குடிநீர் வரியை இனி வாட்ஸ்அப் மூலமே செலுத்தலாம்!
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய குடிமை சேவைகளை மிக எளிதாக பெறும் வகையில், இணையதளம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக பல்வேறு வசதிகள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் புதிய மைல்கல்லாக, சென்னை மக்கள் தங்களது சொத்து வரி, குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வாரிய கட்டணங்களை வாட்ஸ்அப் செயலி வழியாகவே நேரடியாகச் செலுத்தும் புதிய அதிரடி வசதி தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் புஸ்ஸி ஆனந்துடன் சந்திப்பு: தவெக கூட்டணிக்கு மாறுகிறதா மதிமுக?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதலாவது சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், ஆளுநர் உரையில் அறிவிக்கப்பட்ட "வெற்றி தமிழகம்" ஐந்து ஆண்டு தொலைநோக்கு திட்டங்களை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்கள் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். இந்த திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உகந்தது என வைகோ புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் 3 நாட்கள் மட்டுமே.. கேள்வி - பதில் நேரம் கிடையாது.. சபாநாயகர் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் இந்த புதிய கூட்டத்தொடர் மொத்தம் மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் குறுகிய கால கூட்டத்தொடர் என்பதால், அவையின் வழக்கமான சில நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்.