AI-யால் வந்த வினை!.. SAP சாஃப்ட்வேர் நிறுவனத்திலிருந்து 10 ஆயிரம் பேர் நீக்கம்...
கடந்த சில வருடங்களாகவே செயற்கை நுண்ணறிவு என அழைக்கப்படும் AI சாஃப்ட்வேர் துறையில் அபரீதமான வளர்ச்சியை கண்டிருக்கிறது. மென்பொருள் துறையில் பல பிரிவுகளில் AI தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
AI தொடர்பான படிப்பை படித்தால் மட்டுமே எதிர்காலத்தில் மென்பொருள் துறையில் பிரகாசிக்க முடியும் என்கிற நிலையும் உருவாகியிருக்கிறது. ஒருபக்கம் AI காரணமாக மென்பொருள் துறையில் பலரும் வேலைகளை இழந்து வருகிறார்கள். ஏனெனில், பல மனிதர்கள் செய்யும் வேலையை AI வேகமாக செய்து முடித்துவிடுகிறது.
ஏற்கனவே, பல இந்திய மென்பொருள் நிறுவனங்கள் தங்களின் பல ஊழியர்களை AI வளர்ச்சியால் நீக்கியது. அந்த வகையில் பிரபல மென்பொருள் நிறுவனமான SAP தனது 10 ஆயிரம் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்யவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. AI தொழில்நுட்பத்தில் பெருமளவு முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதால் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் SAP நிறுவனம் ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிகிறது.
ஏற்கனவே, பல இந்திய மென்பொருள் நிறுவனங்கள் தங்களின் பல ஊழியர்களை AI வளர்ச்சியால் நீக்கியது. அந்த வகையில் பிரபல மென்பொருள் நிறுவனமான SAP தனது 10 ஆயிரம் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்யவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. AI தொழில்நுட்பத்தில் பெருமளவு முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதால் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் SAP நிறுவனம் ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிகிறது.