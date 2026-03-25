அன்புமணி பாமக போட்டியிடும் 18 தொகுதிகள் என்னென்ன?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..
சில மாதங்ளுக்கு முன்பு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும், அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அன்புமணி மீது பல புகார்களை செய்தியாளர்களிடம் சொன்னார் ராமதாஸ்.. ’அவனை நான் பெற்றது தவறு.. மத்திய அமைச்சர் ஆக்கியது பெரிய தவறு.. என் மார்பில் எட்டு உதைத்து விட்டான். என் முதுகில் ஈட்டியால் குத்திவிட்டான். பெற்ற தாயை அடிக்க வந்தான்’ என்றெல்லாம் பேட்டி கொடுத்தார் ராமதாஸ்..
அதோடு, பாமகவுக்கு நான்தான் தலைவர் என நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஆனால் வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் வரை அன்புமணிதான் பாமகவின் தலைவர் என தேர்தல் ஆணையம் நீதிமன்றத்தில் சொல்லிவிட்டது. அதோடு அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் அன்புமணியும் இணைந்து விட்டார். அந்த கட்சிக்கு 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு, தர்மபுரி, பாப்பிரெட்டி, சோளிங்கர், அம்பத்தூர், கும்மிடிப்பூண்டி, திருப்போரூர், உத்திரமேரூர், போளூர், செஞ்சி, விக்கிரவாண்டி, வானூர், விருத்தாச்சல்ம், காட்டுமன்னார்கோவில், மயிலாடுதுறை, ஜெயங்கொண்டம், இராதாபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் அன்புமணி தலைமையிலான பாமாக போட்டியிருக்கிறது.