சனி, 21 மார்ச் 2026
Last Modified: சனி, 21 மார்ச் 2026 (15:46 IST)

நைட் 2 மணிக்கு முடிவெடுத்தும் இப்படியா?!.. பாஜக மீது அதிருப்தியில் நாட்டாமை!..

தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமான நடிகராக இருப்பவர் சரத்குமார். அரசியலுக்கு வர ஆசைப்பட்டு முதலில் திமுகவில் இணைந்தார். சில வருடங்கள் கழித்து அதிமுகவுக்கு சென்றார். அதன்பின் அந்த கட்சியிலிருந்தும் விலகி சமத்துவ மக்கள் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார்.

ஆனால் அவர் துவங்கிய அரசியல் கட்சிக்கு மக்களிடம் வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை. எனவே, தேர்தலில் மக்கள் அந்த கட்சிக்கு வாக்களிக்கவில்லை.. திமுகவில் இருந்தபோது அவருக்கு எம்.பி பதவி மட்டும் கிடைத்தது. அதன்பின் இதுவரை அரசியலில் அவர் எந்த பதவியும் வகிக்கவில்லை..

தற்போது திரைப்படங்களில் குணசித்திர வேடங்களில் சரத்குமார் நடித்து வருகிறார். சில வருடங்களுக்கு முன்பு தனது கட்சியை பாஜகவில் இணைத்தர். அடுத்த நாள் செய்தியாளர்களிடம் இதை அறிவித்த சரத்குமார்  ‘நேற்று இரவு 2 மணிக்கு தூக்கத்திலிருந்து விழித்து இந்த முடிவை எடுத்தேன்.. உடனே என் மனைவியிடம் சொன்னேன்’ என அவர் கூறியது அப்போது ட்ரோலில் சிக்கியது.

ஆனால், பாஜகவில் இணைந்து சில வருடங்களாகியும் முக்கிய பொறுப்புகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்பதால் சரத்குமார் அப்செட்டில் இருக்கிறாராம்.. எனவே நாளை சென்னையில் தனது ஆதரவாருடன் ஆலோசனை நடத்தி அடுத்த கட்ட முடிவு எடுக்க அவர் திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு!.. வாட்டர் கேன் விலை உயர்வு!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!..

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு!.. வாட்டர் கேன் விலை உயர்வு!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!..ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

அப்ப போயஸ்கார்டன் போனாங்க!.. இப்ப டெல்லிக்கு போறாங்க.. அசிங்கம்.. திருமா கோபம்!...

அப்ப போயஸ்கார்டன் போனாங்க!.. இப்ப டெல்லிக்கு போறாங்க.. அசிங்கம்.. திருமா கோபம்!...திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்குவதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.

டெல்லி போதும்!.. தமிழ்நாட்டுக்கு அரசியலுக்கு வர துடிக்கும் கனிமொழி!.. நினைப்பது நடக்குமா?!..

டெல்லி போதும்!.. தமிழ்நாட்டுக்கு அரசியலுக்கு வர துடிக்கும் கனிமொழி!.. நினைப்பது நடக்குமா?!..மறைந்த முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதியின் மகள் கனிமொழி. எப்போது அரசியலுக்கு வந்தாரோ அப்போது முதலே அவரை டெல்லியில் பயன்படுத்த தொடங்கினார் கலைஞர் கருணாநிதி .

விஜய்க்கு எந்த தகுதியும் இல்ல!.. மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஜவாஹிருல்லா பேட்டி!..

விஜய்க்கு எந்த தகுதியும் இல்ல!.. மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஜவாஹிருல்லா பேட்டி!..தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் இருக்கிறது.

ஒரே மாசத்தில் 282 லட்சம் கோடி இழப்பு!.. ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போரால் பங்கு சந்தை பாதிப்பு!..

ஒரே மாசத்தில் 282 லட்சம் கோடி இழப்பு!.. ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போரால் பங்கு சந்தை பாதிப்பு!..ஒரு இடத்தில் இடி இடித்து வேறு ஒரு இடத்தில் மழை பெய்வது போல ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் நடத்தி வரும் போரால் உலகெங்கும் மக்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவகியிருக்கிறது.

