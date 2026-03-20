வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (21:07 IST)

உருவானது புதிய கூட்டணி!.. ராமதாஸுடன் கூட்டணி அமைத்த சசிகலா!..

அன்புமணிக்கும் அவரின் தந்தை ராமதாஸுக்கும் இடையே கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்த நிலையில் பாமகவும் இரண்டு பிரிவாக செயல்பட்டு வருகிறது. பாமகவுக்கு நான்தான் தலைவர் என ராமதாஸ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.. ஆனால் 2026 ஆகஸ்டு மாதம் வரை பாமகவுக்கு அன்புமணிதான் தலைவர் என தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்து விட்டது..

ஏற்கனவே அன்புமணி அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறார். அந்த கூட்டணியில் அவருக்கு 10 தொகுதிகள் வரை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது. ஒருபக்கம் ராமதாஸ் யாருடைய கூட்டணி அமைப்பார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஏற்கனவே மகன் அன்புமணி இருக்கும் அதிமுக கூட்டணிக்கு ராமதாஸ் செல்ல மாட்டார். திமுக கூட்டணிக்கு போகலாம் என்றால் அங்கே விடுதலை சிறுத்தை திருமாவளவன் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார். எனவே, ராமதாஸ் தலைமையிலான பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் கட்சி தொடங்கிய சசிகலாவின் அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துடன் ராமதாஸ் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறார்.தைலாபுரம் இல்லத்தில் நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தைக்கு பிறகு ராமதாஸ், சசிகலா இருவரும் கூட்டாக இதை செய்தியாளர்களிடம் அறிவித்தனர்.

விஜய் எங்க போட்டியிட்டா எனக்கென்ன?.. கமல்ஹசன் பேட்டி!...

விஜய் எங்க போட்டியிட்டா எனக்கென்ன?.. கமல்ஹசன் பேட்டி!...நடிகர் கமல்ஹாசன் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மக்கள் நீதி மையம் என்ற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்

திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்ற விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..

திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்ற விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்றிருப்பது பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது

எனக்கு சீட் கொடுக்கலனா ஓட்டு கிடைக்காது!. திமுக - துரைமுருகன் மோதல்?...

எனக்கு சீட் கொடுக்கலனா ஓட்டு கிடைக்காது!. திமுக - துரைமுருகன் மோதல்?...திமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்து வருபவர் துரைமுருகன். எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் இருந்தே திமுகவில் பலமுறை எம்எல்ஏவாகவும் அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. உணவு டெலிவரி கட்டணத்தை உயர்த்திய Zomato

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. உணவு டெலிவரி கட்டணத்தை உயர்த்திய Zomatoஎங்கேயோ இடி கிடைத்து எங்கேயோ மழை பெய்து போல ஈரான், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளுக்கிடையே எழுந்துள்ள போரால் இந்தியாவில் சமையல் சிலிண்டர் கேஸ் தட்டப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது .

செலவு பண்ண தயங்கும் நிர்வாகிகள்!.. வேட்பாளர்களை செலக்ட் பண்ண திணறும் தவெக!.

செலவு பண்ண தயங்கும் நிர்வாகிகள்!.. வேட்பாளர்களை செலக்ட் பண்ண திணறும் தவெக!.பிரபலமான நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியின் தலைவராக மாறி இருப்பவர் விஜய்.

