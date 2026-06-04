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Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (18:11 IST)

நாளை புதிய கட்சியை அறிவிக்கும் அண்ணாமலை!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு...

annamalai
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (18:11 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (18:12 IST)
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தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்தவர் அண்ணாமலை. இவர் ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி. தமிழகத்தில் பாஜகவை அதிகம் கொண்டு போய் சேர்த்தது இவர்தான். அண்ணாமலை தமிழக பாஜக தலைவராக வந்தபின்னர்தான் பாஜகவில் தமிழகத்தின் பாஜகவின் வாக்கு வந்து அதிகரித்தது.

தினமும் செய்திகளை சந்திப்பது, திமுகவை விமர்சனம் செய்வது என பரபரப்பாக செயல்பட்டு வந்தார். ஒரு பக்கம் இவரை பிடிக்காதவர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் இவரை கடுமையாக விமர்சனமும், ட்ரோலும் செய்து வந்தார்கள். சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு இவரிடம் இருந்து தமிழக பாஜக தலைவர் பதவி பறிக்கப்பட்டது.

அதற்கு பின்னணியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது.  மேலும், அண்ணமாலைக்கு பதில் நயினார் நாகேந்திரன் தமிழக பாஜக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பாஜக ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில் பாஜகவில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு புதிய கட்சியை தொடங்கும் முடிவில் அண்ணாமலை இருப்பதாக சமீபத்தில் செய்திகள் வெளியானது..

அதை நிரூபிக்கும் விதமாக சமீபத்தில் டெல்லி சென்ற அண்ணாமலை பாஜக தலைமையிடம் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்தார். அவரை பாஜகவும்ம் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பும் சமாதானம் செய்ய முயற்சி செய்தன. ஆனால் அது தோல்வியில் முடிந்தது. இந்நிலையில் புதிய கட்சி தொடங்குவது பற்றி அண்ணாமலை நாளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.  தமிழ்நாட்டை மையப்படுத்திய தேசிய பார்வை கொண்ட மாநிலக் கட்சியை தொடங்க அண்ணாமலை திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

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