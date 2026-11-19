வி.எஸ்.பாபு மறைவு!.. முதல்வரின் திருச்சி பயணம் ரத்து...
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நாளை திருச்சி சென்று புத்தூரில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட 600 படுக்கைகள் கொண்ட புதிய கட்டிடத்தை திறந்து வைக்கவிருந்தார்.
மேலும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் அவர் வழங்கவிருந்தார். எனவே இதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில்தான் கொளத்தூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ வி.எஸ் பாபு இன்று மதியம் 2:30 மணியளவில் காலமானார்.
இதையடுத்து திருச்சியில் நாளை நடைபெறவிருந்த முதல்வர் விஜயின் நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் விரைவில் முதல்வர் விஜய் நேரில் சென்று வி.எஸ் பாபு உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் முக ஸ்டாலினுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு ஸ்டாலினை வி.எஸ்.பாபு தோற்கடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையடுத்து திருச்சியில் நாளை நடைபெறவிருந்த முதல்வர் விஜயின் நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் விரைவில் முதல்வர் விஜய் நேரில் சென்று வி.எஸ் பாபு உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் முக ஸ்டாலினுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு ஸ்டாலினை வி.எஸ்.பாபு தோற்கடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.