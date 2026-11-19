டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் சங்கங்கள் திடீர் போராட்டம்.. ரூ.300 கட்டணம் ரூ.800 வரை உயர்ந்ததால் அதிர்ச்சி....
டெல்லி-என்.சி.ஆர், பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய பகுதிகளில் ஆட்டோ மற்றும் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் சங்கங்கள் நடத்திய வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தால், பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
இன்று காலை அலுவலக நேரத்தில் வழக்கமாக ரூ.300 வரை வசூலிக்கப்பட்ட கார் பயணக் கட்டணம், திடீரென ரூ.800-க்கும் மேல் உயர்ந்ததால் பயணிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். குறிப்பாக, தெற்கு டெல்லியிலிருந்து நொய்டா ஃபிலிம் சிட்டிக்குச் செல்லும் 13 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஒரு பயணி ரூ.803 கட்டணமாகச் செலுத்தியுள்ளார்.
பாரதிய மஸ்தூர் சங்கத்துடன் இணைந்த போக்குவரத்துச் சங்கங்கள் டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் இந்தப் போராட்டத்தை நடத்தின. ஆட்டோ மற்றும் டாக்ஸி கட்டணங்களை மாற்றியமைத்தல், தனியார் பைக்-டாக்ஸி சேவைகளுக்குத் தடை விதித்தல், ஓட்டுநர்களுக்கான நலவாரியம் அமைத்தல் மற்றும் ஓட்டுநர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
ஓலா, உபர் மற்றும் ராபிடோ போன்ற செயலிகளில் நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கு உரிய வருமானம் கிடைப்பதில்லை என்றும், போக்குவரத்து நெரிசலில் காத்திருக்கும் நேரத்திற்குப் போதிய இழப்பீடு வழங்கப்படுவதில்லை என்றும் ஓட்டுநர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், ஹரியானா மற்றும் சண்டிகர் பகுதிகளில் செயலி மூலம் சவாரி ஏற்றிச் செல்லும் ஓட்டுநர்களின் செல்போன்களைப் போராட்டக்காரர்கள் பறிமுதல் செய்வதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஒருபுறம் கட்டண உயர்வாலும், ஓட்டுநர்கள் கூடுதல் பணம் கேட்பதாலும் பயணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மறுபுறம் ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன.