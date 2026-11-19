ஷாக்கிங்கா இருக்கு!.. வி.எஸ்.பாபுவின் மறைவுக்கு முக ஸ்டாலின் இரங்கல்...
சென்னை கொளத்தூர் தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு இன்று மாலை 2.24 மணியளவில் காலமானார். கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் இவர். அதனால் நட்சத்திர வேட்பாளராக பார்க்கப்பட்டவர்.
கடந்த 70 நாட்களாக உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த விஎஸ் பாபு தற்போது காலமாகிவிட்டார். அவரின் மறைவுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வரும் நிலையில் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்
‘கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. வி.எஸ். பாபு அவர்களின் மறைவுச் செய்தி வருத்தமளிக்கிறது. பல நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவரது உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இருப்பதாகச் செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டு வந்த நிலையில், திடீரென வெளியாகி உள்ள அவரது மறைவுச் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
திரு. பாபு அவர்களை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் அவர் சார்ந்த கட்சியினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்’ என தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் பதிவிட்டுள்ளார்.
‘கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. வி.எஸ். பாபு அவர்களின் மறைவுச் செய்தி வருத்தமளிக்கிறது. பல நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவரது உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இருப்பதாகச் செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டு வந்த நிலையில், திடீரென வெளியாகி உள்ள அவரது மறைவுச் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
திரு. பாபு அவர்களை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் அவர் சார்ந்த கட்சியினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்’ என தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் பதிவிட்டுள்ளார்.