தவெக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு!.. யாருக்கு என்ன துறை?.. வாங்க பார்ப்போம்!..
தவெகவில் ஏற்கனவே விஜய் உட்பட 10 அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றிருக்கும் நிலையில், இன்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலும் 23 எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேக்கர் அமைச்சர்களுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இந்நிலையில் தவெக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலான்மை துறை - செங்கோட்டையன்
போக்குவரத்துத்துறை - விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்
இந்து அறநிலையத்துறை - ரமேஷ்
உயர் கல்வித்துறை - விஸ்வநாதன்
நிதித்துறை - மரிய வில்சன்
மதுவிலக்கு ஆயத் தீர்வைத் துறை - விக்னேஷ்
மீன்வளத்துறை - ஸ்ரீநாத்
வனத்துறை - ரஞ்சித்குமார்
பால்வளத்துறை - விஜயலட்சுமி
கால்நடைத்துறை - கமலி
வேளாண் துறை - வினோத்
சுற்றுச்சூழல் துறை - ராஜீவ்
வீட்டு வசதித்துறை - ராஜ்குமார்
கூட்டுறவுத்துறை - காந்திராஜ்
சிறு,குறு, நடுத்தர தொழில்துறை - மதன்ராஜா
சமூகநலன், மகளிர் நலத்துறை - ஜெகதீஸ்வரி
சுற்றுலாத்துறை - ராஜேஷ் குமார்
கைத்தறி, ஜவுளித்துறை - விஜய் பாலாஜி
வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை - லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
AI, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை - குமார்
வெளிநாடுவாழ் தமிழர் நலன் - தென்னரசு
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை - சம்பத் குமார்
தொழிலாளர் நலத்துறை - முகமது பர்வேஸ்
மனிதவளத்துறை - சரத்குமார்
திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வந்து, ஒரு திரைப்படத்திற்குப் பல நூறு கோடிகளைச் சம்பளமாகப் பெற்று வந்த சி. ஜோசப் விஜய், தற்போது தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். "கோடிகளில் புரண்ட சம்பளத்தைத் துறந்துவிட்டு மக்கள் பணிக்காகவே வந்துள்ளேன்" என்று தேர்தல் களத்தில் அவர் முழங்கிய நிலையில், ஒரு முதல்வராக அவருக்குக் கிடைக்கும் மாத ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் குறித்த சுவாரசியமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.
