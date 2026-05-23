இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரே ஒரு அமைச்சர்தானா?!.. இயக்குனர் அமீர் ஆதங்கம்!...
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். அதோடு 60 வருடங்களுக்கு மேல் சமூகநீதி பேசும் திராவிட கட்சிகள் ஆட்சியில் இருந்தும் நடக்காத பல விஷயங்கள் தவெக ஆட்சியில் நடைபெற்று வருகிறது.
60 வருடங்களுக்கு பின் தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.. அதாவது தவெகவின் அமைச்சரவையில் விசிக, காங்கிரஸ், முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கிறது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அமைச்சரவையில் இடம் பெற மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டன.
இந்த அரசியல் கட்சிகளை வாக்குகளுக்கு மட்டுமே திமுக பயன்படுத்தி வந்தது.. அதே நேரம் யாருக்கும் அமைச்சர் பதவி கொடுத்ததில்லை.. ஆனால் அதை உடைத்து கூட்டணி ஆட்சியை கொண்டு வந்திருக்கிறார் தமிழக முதல்வர் விஜய். இதற்காக அரசியல் விமர்சகர்கள் பலரும் விஜயை பாராட்டி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய இயக்குனர் அமீர் ‘பிராமணர்களுக்கு இரண்டு அமைச்சர் பதவி கொடுத்திருப்பது தவறல்ல.. அவர்களும் இந்த சமூகத்தில் ஒரு அங்கம்தான்.. ஆனால் 13 சதவீதமுள்ள இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரே ஒரு அமைச்சர்தானா?’ என்ற கேள்வி எழுகிறது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
