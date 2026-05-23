Last Modified: Saturday, 23 May 2026 (12:39 IST)

இது வெறும் கவர்ச்சி.. மாயைக்கு கிடைத்த வெற்றி!.. பிரேமலதா அறிக்கை...

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றியை பெற்று தற்போது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அதோடு அந்த கட்சிக்கு திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்தது. அதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தவிர மற்ற கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது 60 வருடங்களுக்குப் பின் தமிழகத்தில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சி மலந்திருக்கிறது..

இந்நிலையில், இது வெறும் கவர்ச்சி, மாயை என தேமுதிக பொது செயலாளர் பிரேமலதா கூறியிருக்கிறார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இடம் பெற்றிருந்தது. 10 தொகுதிகளை கேட்டு வாங்கி அதில் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே அந்த கட்சி வெற்றி பெற்றது. அதாவது, விருதாச்சலம் தொகுடியில் போட்டியிட்ட பிரேமலதா மட்டுமே வெற்றி பெற்றார். ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு ஆதரவு தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியில் இருந்த மற்ற கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டார்களே தவிர தேமுதிகவுடன் கேட்கவில்லை. இது பிரேமலதாவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியதா என தெரியவில்லை..

தற்போது அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் ‘இந்த தேர்தல் கவர்ச்சிக்கும் மாயைக்கும் கிடைத்த வெற்றி.. இந்த வெற்றியை கண்டு யாரும் அஞ்ச தேவையில்லை.. தற்காலிக பின்னடைவுதான்.. துவண்டு போகாமல் தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேற வேண்டும்.. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது.. விருதாச்சலம் தொகுதி வெற்றியை கேப்டனுக்கும், விருதாச்சலம் தொகுதி மக்களுக்கும், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்திற்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன்.. தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும்.. இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்’ என அதில் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

