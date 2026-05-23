தொடர்புடைய செய்திகள்
- தமிழ்நாட்டின் நிதி பற்றாக்குறை!.. பிரதமர் மோடியை விஜய் சந்திப்பதன் பின்னணி!...
- விஜயை பத்தி யாருக்கும் தெரியாது!.. நானும் வெயிட் பண்றேன்!.. அர்ஜூன் பேட்டி..
- 12 நாளில் பல பாலியல் வன்கொடுமை, கஞ்சா கடத்தல்!.. திடிரென பொங்கிய உதயநிதி!..
- 717 கடைகள் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு மாற்றுப்பணி!.. தமிழக அரசு உத்தரவு!..
- முதல்வருக்கு ஒரு போன்தான் போட்டேன்.. இன்ஸ்பெக்டரை மாத்திட்டார்!.. தவெக எம்.எல்.ஏ நெகிழ்ச்சி..
இது வெறும் கவர்ச்சி.. மாயைக்கு கிடைத்த வெற்றி!.. பிரேமலதா அறிக்கை...
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றியை பெற்று தற்போது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அதோடு அந்த கட்சிக்கு திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்தது. அதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தவிர மற்ற கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது 60 வருடங்களுக்குப் பின் தமிழகத்தில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சி மலந்திருக்கிறது..
இந்நிலையில், இது வெறும் கவர்ச்சி, மாயை என தேமுதிக பொது செயலாளர் பிரேமலதா கூறியிருக்கிறார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இடம் பெற்றிருந்தது. 10 தொகுதிகளை கேட்டு வாங்கி அதில் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே அந்த கட்சி வெற்றி பெற்றது. அதாவது, விருதாச்சலம் தொகுடியில் போட்டியிட்ட பிரேமலதா மட்டுமே வெற்றி பெற்றார். ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு ஆதரவு தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியில் இருந்த மற்ற கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டார்களே தவிர தேமுதிகவுடன் கேட்கவில்லை. இது பிரேமலதாவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியதா என தெரியவில்லை..
தற்போது அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் ‘இந்த தேர்தல் கவர்ச்சிக்கும் மாயைக்கும் கிடைத்த வெற்றி.. இந்த வெற்றியை கண்டு யாரும் அஞ்ச தேவையில்லை.. தற்காலிக பின்னடைவுதான்.. துவண்டு போகாமல் தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேற வேண்டும்.. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது.. விருதாச்சலம் தொகுதி வெற்றியை கேப்டனுக்கும், விருதாச்சலம் தொகுதி மக்களுக்கும், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்திற்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன்.. தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும்.. இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்’ என அதில் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், இது வெறும் கவர்ச்சி, மாயை என தேமுதிக பொது செயலாளர் பிரேமலதா கூறியிருக்கிறார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இடம் பெற்றிருந்தது. 10 தொகுதிகளை கேட்டு வாங்கி அதில் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே அந்த கட்சி வெற்றி பெற்றது. அதாவது, விருதாச்சலம் தொகுடியில் போட்டியிட்ட பிரேமலதா மட்டுமே வெற்றி பெற்றார். ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு ஆதரவு தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியில் இருந்த மற்ற கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டார்களே தவிர தேமுதிகவுடன் கேட்கவில்லை. இது பிரேமலதாவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியதா என தெரியவில்லை..
தற்போது அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் ‘இந்த தேர்தல் கவர்ச்சிக்கும் மாயைக்கும் கிடைத்த வெற்றி.. இந்த வெற்றியை கண்டு யாரும் அஞ்ச தேவையில்லை.. தற்காலிக பின்னடைவுதான்.. துவண்டு போகாமல் தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேற வேண்டும்.. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது.. விருதாச்சலம் தொகுதி வெற்றியை கேப்டனுக்கும், விருதாச்சலம் தொகுதி மக்களுக்கும், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்திற்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன்.. தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும்.. இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்’ என அதில் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
சென்னையில் அடிக்கடி மின் தடை ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம்..!
கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு: 24 மணி நேரத்திற்குள் 2 குற்றவாளிகள் கைது.. மின்னல் வேக நடவடிக்கை..!
கோவையில் ஒன்பது வயது சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட கொடூர சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியுள்ள நிலையில், குற்றவாளிகளுக்கு எதிராகத் தவெக அரசு எடுத்துள்ள மின்னல் வேக அதிரடி நடவடிக்கை மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இக்கோர சம்பவம் நடந்த வெறும் 24 மணி நேரத்திற்குள், தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகளை போலிஸார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.