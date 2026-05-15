  4. Collector's Strict Action: Perambalur Paddy Procurement Delay and Warning to Officials
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (16:26 IST)

இதுதாண்டா மக்களாட்சி.. நெல் கொள்முதல் விவகாரம்.. பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிரடி எச்சரிக்கை - அதிகாரிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி!

Publish: Fri, 15 May 2026 (16:21 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (16:26 IST)
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்கும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர் மிருணாளினி அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெரம்பலூர் அருகே உள்ள நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கடந்த 25 நாட்களாக நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்படாமல் தேங்கியிருப்பதாக விவசாயிகளிடமிருந்து புகார்கள் எழுந்தன.
 
இதனைத் தொடர்ந்து, நேரடியாகக் களமிறங்கிய ஆட்சியர், பணியில் மெத்தனமாக இருந்த அதிகாரிகளைக் கடுமையாக எச்சரித்தார். தேங்கியுள்ள நெல்லை உடனடியாகக் கொள்முதல் செய்ய உத்தரவிட்டதோடு, அலட்சியமாகச் செயல்பட்ட ஊழியர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில், அதிகாரிகள் சுதந்திரமாகச் செயல்பட விடாமல் திமுகவினர் கமிஷன் நோக்கத்திற்காக அவர்களை முடக்கி வைத்திருந்ததாகக் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படும் நிலையில், தற்போது அதிகாரிகள் தன்னிச்சையாகக் கேள்வி கேட்டு நடவடிக்கை எடுக்கத் தொடங்கியுள்ளது மாற்றத்தின் அறிகுறியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
"இனி அதிகாரிகளை யாரும் முடக்க முடியாது, மக்கள் நலப்பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டால் உரிய நடவடிக்கை உறுதி" என்பதை இந்தச் சம்பவம் உணர்த்துகிறது. ஆட்சியரின் இந்தத் துரித செயலால் நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருந்த விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். அரசு இயந்திரம் தற்போது வேகமெடுத்துள்ளதால், அனைத்துத் துறைகளிலும் வெளிப்படைத்தன்மை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
 
அதற்கு முன் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாமக இளைஞரணி செயலாளர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோரை முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார்.

தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கியத் திருப்புமுனையாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ளனர். இதன் மூலம், ஏறத்தாழ 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாகப் பங்கேற்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழகத்தில் சட்டவிரோத மது விற்பனை மற்றும் கள்ளச்சந்தை வணிகத்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தற்போது மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, விடியற்காலை 5 மணிக்கே சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், தனது கடமையை செய்ய தவறிய கலால் துறை ஆய்வாளர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், எடப்பாடி பழனிசாமி அணியைச் சேர்ந்த இன்பதுரை எம்.பி. ஒரு கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார். தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.