பழனிச்சாமியை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை?!.. அமைச்சர் சி.டி நிர்மல் குமார் விளக்கம்..
சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. எனவே, 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது. அந்த எல்லா கட்சிகளுமே தவெகவை ஆதரித்தன. இதன் காரணமாக விஜயும் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.
மேலும் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையின் மீது அதிருப்தி கொண்ட 24 எம்.எல்.ஏக்களும் தவெகவை ஆதரித்து சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்து வாக்களித்தார்கள்..
அதற்கு முன் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாமக இளைஞரணி செயலாளர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோரை முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார். அடுத்தநாள் அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்ற சி.வி சண்முகம், பி.எஸ் வேலுமணி ஆகியோரையும் விஜய் நேரில் சென்று சந்தித்தார். இது சர்ச்சையை கிளப்பியது..
ஆட்சியை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்காகவே விஜய் இவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் என பலரும் பேசினார்கள். ஒருபக்கம் மு.க ஸ்டாலின், வைகோ, சீமான் போன்றவர்களை சந்தித்த விஜய் ஏன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்திக்கவில்லை என பலரும் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.
இந்நிலையில் இதுபற்றி விளக்கமளித்துள்ள அமைச்சர் சி.டி நிர்மல் குமார் ‘ஒரு சில பேரை ஒரு சில சூழ்நிலையில் சந்தித்தால் அது சரியாக இருக்காது.. அது மக்களுக்கும் எதிராக இருக்கும்.. அதனால் சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..
தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கியத் திருப்புமுனையாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ளனர். இதன் மூலம், ஏறத்தாழ 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாகப் பங்கேற்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுதாண்டா மக்களாட்சி.. நெல் கொள்முதல் விவகாரம்.. பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிரடி எச்சரிக்கை - அதிகாரிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி!
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்கும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர் மிருணாளினி அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெரம்பலூர் அருகே உள்ள நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கடந்த 25 நாட்களாக நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்படாமல் தேங்கியிருப்பதாக விவசாயிகளிடமிருந்து புகார்கள் எழுந்தன.
அதிகாலை மது விற்பனை: கள்ளச்சந்தையை கண்டுகொள்ளாத ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட் - அதிரடி நடவடிக்கை!
தமிழகத்தில் சட்டவிரோத மது விற்பனை மற்றும் கள்ளச்சந்தை வணிகத்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தற்போது மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, விடியற்காலை 5 மணிக்கே சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், தனது கடமையை செய்ய தவறிய கலால் துறை ஆய்வாளர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.