  4. TVK Cabinet Inclusion: Congress Joins Tamil Nadu Ministry After 50 Years
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (16:42 IST)

தவெக அமைச்சரவையில் 2 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள்.. 50 வருடங்களுக்கு பின் அமைச்சரவையில் பங்கேற்பு..!

Publish: Fri, 15 May 2026 (16:40 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (16:42 IST)
தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கியத் திருப்புமுனையாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ளனர். இதன் மூலம், ஏறத்தாழ 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாகப் பங்கேற்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
கடந்த 1967-ம் ஆண்டு ஆட்சியை இழந்த பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்தில் மீண்டும் அமைச்சரவையில் இடம் பெறவில்லை. பல்வேறு தேர்தல்களில் பெரிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்டாலும், 'வெளியிலிருந்து ஆதரவு' என்ற நிலையிலேயே நீடித்து வந்தது. தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, தனது கூட்டணிக் கட்சியான காங்கிரஸிற்கு அமைச்சரவையில் இடமளித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
 
இந்த முடிவின் மூலம், அதிகாரப் பகிர்வு மற்றும் கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்குத் தவெக முக்கியத்துவம் அளிப்பது வெளிப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் இருவர் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்பது, அக்கட்சியின் தொண்டர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 50 ஆண்டுகாலக் காத்திருப்பிற்குப் பின் கிடைத்துள்ள இந்த வாய்ப்பு, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தைத் தொடங்கி வைத்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த அதிரடி மாற்றத்தால் நிர்வாகத்திலும், கொள்கை முடிவுகளிலும் இரு கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்பு எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
 
 
