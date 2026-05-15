தொடர்புடைய செய்திகள்
- பழனிச்சாமியை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை?!.. அமைச்சர் சி.டி நிர்மல் குமார் விளக்கம்..
- தவெக அமைச்சரவையில் 2 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள்.. 50 வருடங்களுக்கு பின் அமைச்சரவையில் பங்கேற்பு..!
- 10 மணிக்கெல்லாம் தலைமை செயலகம்.. மதிய சாப்பாடும் இங்கே தான்.. இப்படி ஒரு முதல்வரா? ஆச்சரியத்தில் ஊழியர்கள்..!
- ஸ்கெட்ச் மிஸ் ஆயிடுச்சி!.. அடுத்த ஸ்கெட்ச் சேப்பாக்கம்தான்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ராக்ஸ்!...
- மே மாத மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைப்பு.. விஜய் அரசு வெறும் 5 நாட்களிலேயே உரிமைத்தொகை வழங்கியது
பாஜகவை எதிர்த்த திமுக!.. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?.. தவெக பிளான் என்ன?...
திமுகவை பொருத்தவரை பாஜகவின் கொள்கைகளை எதிர்ப்பதோடு பாஜகவின் பல திட்டங்களையும் எதிர்க்கிறது. அதனாலேயே பாஜகவால் தமிழ்நாட்டில் நுழைய முடியவில்லை. ஒருபக்கம், தமிழக மக்கள் தேர்தலில் பாஜகவை முழுதாகவே நிராகரிக்கிறார்கள். இதன் காரணமாகவே, திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் போது தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிதியை பாஜக அரசு ஒதுக்குவதில்லை.
இது தொடர்பாக திமுக தலைவரும் முதல்வர் முன்னாள் ஸ்டாலினும் பலமுறை சொல்லியும் பாஜக அரசு மாறவில்லை. இத்தனைக்கும் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் அதிக ஜிஎஸ்டி தொகையை மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு செலுத்துகிறது. ஆனாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை பாஜக அரசு கொடுப்பதில்லை.
தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. அக்கட்சியின் தலைவர் முதல்வர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். பாஜகவோ ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. எனவே, பாஜக அரசுடன் முதல்வர் விஜய் இணக்கமாக செயல்படுவாரா இல்லை திமுக போல எதிர்த்து செயல்படுவாரா? பாஜக கொண்டுவரும் திட்டங்களை எதிர்ப்பார்களா? இல்லை இணங்கிப்போவார்களா?.. பாஜகவை எதிர்த்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு நிதி கொடுக்கமாட்டார்கள். அதை விஜய் எப்படி சமாளிப்பார்? என்கிற கேள்வி சாமானியர்களிடம் எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ் ‘மத்திய அரசுடன் வந்து இணக்கமாக இருந்து நிதியைப் பெற்று திட்டங்களை செயல்படுத்துவோம்.. மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்தாலும் கொள்கை ரீதியான மாநில உரிமை சார்ந்த நிலையை தவெக கடைபிடிக்கும்’ என கூறியிருக்கிறார்..
அரசியல்கட்சி துவங்கியவுடனேயே பாஜக தனது கொள்கை எதிரி என விஜய் கூறியிருந்தார். இப்போது, அந்த கட்சியை அவர் எப்படி எதிர்கொள்வார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இது தொடர்பாக திமுக தலைவரும் முதல்வர் முன்னாள் ஸ்டாலினும் பலமுறை சொல்லியும் பாஜக அரசு மாறவில்லை. இத்தனைக்கும் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் அதிக ஜிஎஸ்டி தொகையை மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு செலுத்துகிறது. ஆனாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை பாஜக அரசு கொடுப்பதில்லை.
தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. அக்கட்சியின் தலைவர் முதல்வர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். பாஜகவோ ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. எனவே, பாஜக அரசுடன் முதல்வர் விஜய் இணக்கமாக செயல்படுவாரா இல்லை திமுக போல எதிர்த்து செயல்படுவாரா? பாஜக கொண்டுவரும் திட்டங்களை எதிர்ப்பார்களா? இல்லை இணங்கிப்போவார்களா?.. பாஜகவை எதிர்த்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு நிதி கொடுக்கமாட்டார்கள். அதை விஜய் எப்படி சமாளிப்பார்? என்கிற கேள்வி சாமானியர்களிடம் எழுந்துள்ளது.
அரசியல்கட்சி துவங்கியவுடனேயே பாஜக தனது கொள்கை எதிரி என விஜய் கூறியிருந்தார். இப்போது, அந்த கட்சியை அவர் எப்படி எதிர்கொள்வார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
பழனிச்சாமியை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை?!.. அமைச்சர் சி.டி நிர்மல் குமார் விளக்கம்..
தவெக அமைச்சரவையில் 2 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள்.. 50 வருடங்களுக்கு பின் அமைச்சரவையில் பங்கேற்பு..!
தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கியத் திருப்புமுனையாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ளனர். இதன் மூலம், ஏறத்தாழ 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாகப் பங்கேற்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுதாண்டா மக்களாட்சி.. நெல் கொள்முதல் விவகாரம்.. பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிரடி எச்சரிக்கை - அதிகாரிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி!
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்கும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர் மிருணாளினி அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெரம்பலூர் அருகே உள்ள நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கடந்த 25 நாட்களாக நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்படாமல் தேங்கியிருப்பதாக விவசாயிகளிடமிருந்து புகார்கள் எழுந்தன.
அதிகாலை மது விற்பனை: கள்ளச்சந்தையை கண்டுகொள்ளாத ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட் - அதிரடி நடவடிக்கை!
தமிழகத்தில் சட்டவிரோத மது விற்பனை மற்றும் கள்ளச்சந்தை வணிகத்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தற்போது மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, விடியற்காலை 5 மணிக்கே சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், தனது கடமையை செய்ய தவறிய கலால் துறை ஆய்வாளர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.