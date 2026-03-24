செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026 (20:36 IST)

எங்கே என் பங்குன்னு கேட்க மாட்டேன்!.. தேர்தலில் போட்டியில்லை!.. கமல் அறிவிப்பு!...

நடிகர் கமல்ஹாசன் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மக்கள் நீதி மையம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார். நடிகர் ரஜினி அரசியல் கட்சி துவங்காத நிலையில் கமல் தைரியமாக அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்தார்.கட்சி துவங்கியபோது எல்லோரையும் போல கமலும் திமுகவை கடுமையாக விமர்சிக்க துவங்கினார். ஒருபக்கம் அதிமுக மீதும் விமர்சனங்களை வைத்தார். 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் கோவையில் போட்டியிட்டார் கமல்ஹாசன். ஆனால் வானதி ஸ்ரீனிவாசனிடம் தோல்வி அடைந்தார்..

சென்னை உள்ளிட்ட சில தொகுதிகளில் மக்கள் நீதி மையம் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை வாங்கினாலும் தமிழகத்தில் எந்த தொகுதியிலும் அந்த கட்சி வெற்றிபெறவில்லை. எனவே, களநிலவரத்தை புரிந்து கொண்ட கமல் திமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க துவங்கினார். இதன் காரணமாக அவருக்கு எம்பி பதவியும் கிடைத்தது. தன்னுடைய எண்ணத்தை விட தற்போது நாடுள்ள  சூழ்நிலைக்கு திமுகவை ஆதரிப்பதுதான் சரி என்பதே என் நிலைப்பாடு என கமல் விளக்கம்ளித்தார்..

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பொருத்தவரை திமுக கூட்டணியில் கமலின் மக்கள் நீதி மையமும் இருக்கிறது. ஆனால் இதுவரை அந்த கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி கூட ஒதுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில்தான், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் நீதி மையம் போட்டியிடாது என கமல் அறிவித்திருக்கிறார்..

அதே நேரம் திமுகவுக்கு கூட்டணிக்கு ஆதரவு தெரிவிப்போம் எனவும் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ‘எங்கே எங்கள் பங்கு என்று கேட்பது நல்ல சகோதரனின் அடையாளம் அல்ல.. இது தியாகம் அல்ல.. கடமை.. சுயநலமல்ல.. புதுமை’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்..

நாங்க மட்டும் தக்காளி தொக்கா?!.. தேமுதிகவுக்கு 10 சீட்!. கோபத்தில் கூட்டணி கட்சிகள்!..

நாங்க மட்டும் தக்காளி தொக்கா?!.. தேமுதிகவுக்கு 10 சீட்!. கோபத்தில் கூட்டணி கட்சிகள்!..விஜயகாந்த் மறைவுக்குப் பின் அவரின் மனைவி பிரேமலதா தேமுதிக பொதுச்செயலாளராக மாறினார் .

குடும்ப தலைவிக்கு ஒரு ஃபிரிட்ஜ்!.. அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை!..

குடும்ப தலைவிக்கு ஒரு ஃபிரிட்ஜ்!.. அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை!..2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்த முறை எப்படியாவது ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என அதிமுக நினைக்கிறது.

திமுக கூட்டணியில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு சீட்!.. கரன்ட் அப்டேட்!....

திமுக கூட்டணியில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு சீட்!.. கரன்ட் அப்டேட்!....2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக வழக்கத்திற்கு மாறாக 20க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது

2 எல்ஜிபி கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது.. இனிமேல் பற்றாக்குறை இல்லை: மத்திய அரசு

2 எல்ஜிபி கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது.. இனிமேல் பற்றாக்குறை இல்லை: மத்திய அரசுமத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் நான்காவது வாரமாக நீடித்து வருகிறது. நேற்று ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல்களால் டெல் அவிவ் உட்பட பல இஸ்ரேலிய நகரங்களில் அபாய சங்கு முழங்கியது. இந்த தாக்குதலில் வீடுகள் சேதமடைந்தாலும் உயிரிழப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை.

கன்ஃபர்ம் ஆன டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்தால் இனிமேல் பணம் கிடையாதா? இந்தியன் ரயில்வே புதிய அறிவிப்பு..!

கன்ஃபர்ம் ஆன டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்தால் இனிமேல் பணம் கிடையாதா? இந்தியன் ரயில்வே புதிய அறிவிப்பு..!இந்திய ரயில்வேயின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், பயணச்சீட்டு முன்பதிவில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் ஐந்து முக்கிய சீர்திருத்தங்களை ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

