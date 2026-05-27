விஜய் - மோடி சந்திப்பு 25 நிமிடங்கள்.. தமிழகத்தின் தேவைகளை விளக்கமாக கூறிய முதல்வர்.. ஆவன செய்வதாக பிரதமர் உறுதி...!
புதுடெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்துப் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், தமிழகத்தின் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் மாநிலத்தின் தேவைகள் குறித்து விரிவான ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டார். சுமார் 25 நிமிடங்கள் இந்த சந்திப்பு இந்த சந்திப்பு நடந்ததாக இந்தியா டுடே தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளது. மேலும் பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த சந்திப்பு குறித்த புகைப்படங்களை பதிவு செய்துள்ளார்.
இச்சந்திப்பின் போது, தமிழகத்தின் முக்கியத் திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிலுவையில் உள்ள பல்வேறு மத்திய அரசின் திட்டங்களை விரைவுபடுத்துவது குறித்து முதலமைச்சர் எடுத்துரைத்தார்.
முதலமைச்சரின் கோரிக்கைகளை செவிமடுத்துக் கேட்ட பிரதமர் மோடி, தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என உறுதி அளித்தார்.
ஆக்கபூர்வமான முறையில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பு, மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையிலான உறவை மேம்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக பிரதமர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்களை சந்திப்பதில் எந்தத் தயக்கமும் காட்டாத முதலமைச்சர் விஜய்யின் செயல்பாட்டை, அரசியல் விமர்சகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.
தமிழகத்தின் நலனை முன்னிறுத்தி தேசியத் தலைவர்களுடன் சுமுகமான உறவை பேணுவது, மாநிலத்தின் வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பெரும் வலுசேர்க்கும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளைத் தாண்டி, மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் விஜய் காட்டும் இந்த முனைப்பு, தமிழகத்தின் எதிர்காலத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை.
Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru @actorvijay met Prime Minister @narendramodi today.@CMOTamilnadu pic.twitter.com/xwE8THhDEV— PMO India (@PMOIndia) May 27, 2026
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனின் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. சோதனை முடிந்து அதிகாரிகள் வெளியேற முயன்றபோது, அங்கிருந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தொண்டர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஏற்பட்ட மோதலில், அந்த அதிகாரிகள் வந்த கார் போராட்டக்காரர்களால் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு சேதப்படுத்தப்பட்டது.
எங்களுக்குள் எந்த பிளவும் இல்லை.. அதிமுக ஒற்றுமையாக உள்ளது: எஸ்பி வேலுமணி விளக்கம்..!
அதிமுகவின் உட்பூசல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். "எங்களுக்குள் இருந்தது கருத்து வேறுபாடு மட்டுமே தவிர, பிளவு அல்ல" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். தற்போது அதிமுக மீண்டும் ஒன்றுகூடி விட்டதாகவும், இனி ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு கடந்த கால தவறுகளை சரிசெய்வோம் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.