ஆதவ் அர்ஜுனா மீது அதிருப்தியில் முதல்வர் விஜய்?!.. நடப்பது என்ன?...
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராகியுள்ளார். கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளான ஆதவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல் குமார், அருண் ராஜ், ராஜ் மோகன், செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட பலருக்கும் அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இதில் மற்ற அமைச்சர்களை விட அதிகமாக கவனிக்கப்படுபவராக ஆதவ் அர்ஜுனா இருக்கிறார். இவர் துவக்கத்தில் அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு தேர்தலில் வேலை பார்த்திருக்கிறார். அதன்பின் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தார். ஒரு மேடையில் திமுகவை அவர் விமர்சித்ததால் கட்சி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தவெகவில் இணைந்து விஜய்க்கு வலதுகரம் போல மாறினார்.
தற்போது ஆதவ் அர்ஜூனதான் எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்கிறார்.. நிழல் முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார்.. விஜய் முதலமைச்சர்.. ஆதவ் முதல் போட்ட அமைச்சர் என்றெல்லாம் சமூக வலைதளங்களில் திமுகவினர் ட்ரோல் செய்கிறார்கள். ஏனெனில் முதலமைச்சர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை.. அவர் ஒரு அரசு அதிகாரி போல தனது பணியை மட்டுமே செய்து வருகிறார். ஆனால் மற்ற எல்லா பணிகளையும் ஆதவ் அர்ஜுனாதான் செய்கிறார் என பலரும் சொல்கிறார்கள்.
குறிப்பாக அதிமுகவிலிருந்து 24 எம்.எல்.ஏக்களை தங்களுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வைத்தது, தற்போது அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் நான்கு பேர் ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்ததன் பின்னணியிலும் ஆதவ் அர்ஜூனா இருப்பதாக பலரும் கூறுகிறார்கள்.
ஒரு பக்கம் லாட்டரி மார்டின் குடும்பத்திலிருந்து ஆதவ் அர்ஜுனா வந்திருப்பதால் அவர் மூலம்தான் குதிரை பேரம் நடக்கிறது என்றெல்லாம் பேச்சு அடிபடுகிறது.அதோடு கடந்த திமுக ஆட்சியில் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக பார்க்கப்பட்ட அருண் ஐபிஎஸ் தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபியாக நியமனம் செய்யப்பட்டதற்கு பின்னணியிலும் ஆதவ் அர்ஜுனா இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் விஜய் கோபத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
மேலும், அரசியல் நிர்வாகத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் தலையீடு அதிகரித்து வருவது குறித்தும் முதல்வர் விஜய் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்கொண்டு வரும் பணிச்சுமை மற்றும் நிர்வாக சிக்கல்கள் தொடர்பாக தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, பயன்படுத்தப்பட்ட காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தில் நிலவும் நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்க்க அரசு முன்வந்துள்ளது. ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பணியாளர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட நிலையில், தற்போது நிர்வாகம் உரிய தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்துள்ளது.
10 வருடம் கழித்து இப்போது தான் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுகிறோம்.. அம்மா உணவக பயனாளிகள் நெகிழ்ச்சி..
தமிழகத்தில் ஏழை, எளிய மக்களின் பசியை போக்கும் உன்னத திட்டமான 'அம்மா உணவகம்', முதல்வர் விஜய்யின் புதிய அறிவிப்புகளுக்கு பிறகு மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இன்றி தரம் குறைந்திருந்த உணவகங்களை, உலகத்தரம் வாய்ந்த உணவகங்களாக மாற்ற விஜய் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் தற்போது பலனளிக்க தொடங்கியுள்ளன. உணவின் தரம் உயர்த்தப்பட்டதோடு, சத்துமிக்க மற்றும் சுகாதாரமான உணவுகள் மிகக்குறைந்த விலையில் கிடைக்கச் செய்திருப்பது, தினசரி கூலி வேலைக்குச் செல்லும் மக்கள் மற்றும் ஏழைகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.