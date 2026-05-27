இன்று டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. யார் யாருடன் சந்திப்பு?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..
தமிழக முதல்வர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின்னர் முதல்முறையாக இன்று டெல்லி செல்லவிருக்கிறார். காலை 10 மணி அளவில் தனி விமான மூலம் அவர் டெல்லி செல்கிறார்.
டெல்லியில் இன்று மாலை 4:30 மணிக்கு பிரதமர் மோடியை சந்திக்கும் விஜய் அதன்பின் மத்திய அமைச்சர்களை சந்திக்கவுள்ளார். அனேகமாக நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரை அவர் சந்திப்பார் என கணிக்கப்படுகிறது..
இன்று இரவு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, சி.பி ராதாகிருஷ்ணனை விஜய் சந்திக்கவுள்ளார். அதேபோல் நாளை காலை காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியா காந்தி ஆகியோரையும் விஜய் சந்திக்கவுள்ளார். மேலும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்களையும் முதல்வர் விஜய் சந்திக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்களிடம் தமிழ்நாட்டின் நிதி நெருக்கடி தொடர்பாக பேசி தமிழ்நாட்டுக்கான நிதியை பெரும் முயற்சியில் விஜய் ஈடுபடுவார் என சொல்லப்படுகிறது..
திமுகவுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை இல்லாமல் இருந்த நிலையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதல்வர் விஜய் தமிழக அரசுக்கு தேவையான நிதியை பெற்று தருவாரா என்கிற கேள்வி மக்களிடம் எழுந்துள்ள நிலையில்தான் விஜய் இன்று டெல்லி செல்கிறார். எனவே அவரின் இந்த டெல்லி பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது..
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்கொண்டு வரும் பணிச்சுமை மற்றும் நிர்வாக சிக்கல்கள் தொடர்பாக தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, பயன்படுத்தப்பட்ட காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தில் நிலவும் நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்க்க அரசு முன்வந்துள்ளது. ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பணியாளர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட நிலையில், தற்போது நிர்வாகம் உரிய தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் ஏழை, எளிய மக்களின் பசியை போக்கும் உன்னத திட்டமான 'அம்மா உணவகம்', முதல்வர் விஜய்யின் புதிய அறிவிப்புகளுக்கு பிறகு மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இன்றி தரம் குறைந்திருந்த உணவகங்களை, உலகத்தரம் வாய்ந்த உணவகங்களாக மாற்ற விஜய் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் தற்போது பலனளிக்க தொடங்கியுள்ளன. உணவின் தரம் உயர்த்தப்பட்டதோடு, சத்துமிக்க மற்றும் சுகாதாரமான உணவுகள் மிகக்குறைந்த விலையில் கிடைக்கச் செய்திருப்பது, தினசரி கூலி வேலைக்குச் செல்லும் மக்கள் மற்றும் ஏழைகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.