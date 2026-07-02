  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. adhav arjuna explain why admk joins in tvk
Written By
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (13:41 IST)

அதிமுக காரங்களை இதனால்தான் தவெகவில் சேர்க்கிறோம்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஓப்பனா சொல்லிட்டாரே!..

adhav arjuna
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (13:41 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (13:42 IST)
google-news
அதிமுக கட்சியிலிருந்து தவெகவில் இன்று பலரும் இணையும் இணைப்பு விழாவில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியதாவது:

தவெக எம்எல்ஏவை விலைக்கு வாங்க ரூ.50 கோடி வரை பேரம் பேசியுள்ளனர். நாங்கள் தேர்தலை கண்டு பயப்படவில்லை. மீண்டும் தேர்தல் வந்தால் 234 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றிபெறும்.. முதல்வ்வர் விஜய்யை பிரசாரம் செய்யவிடாமல் பல்வேறு சூழ்ச்சிகளை செய்தனர். செயற்கையான கூட்ட நெரிசல் விபத்தை ஏற்படுத்த திமுக முயற்சி செய்தது. குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை பிடிக்க திமுக பல்வேறு சூழ்ச்சிகளை செய்து வருகிறது.

அரசியலில் வெற்றி மிகவும் முக்கியம், தேர்தல் அரசியல் முக்கியம். தேர்தல் அரசியல் தெரிந்த நிர்வாகிகள் இணைப்பு தேவை. தமிழ்நாட்டை உருவாக்க அடித்தளம் கொண்ட உறுதியான கட்சி வேண்டும். அப்படித்தான் அதிமுகவினர் தவெகவில் இணைகிறார்கள்.
ஸ்டாலினும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒன்று சேர்வதற்கு முன், ஒட்டுமொத்த அதிமுகவின் உண்மையான விசுவாசிகள் தவெகவில் இணைய வேண்டும் என எங்கள் தலைவர் ஒரு அரசியல் வியூகம் வகுத்தார். அதுதான் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

கடைசி 15 நாளில் முதல்வர் விஜய் ஏன் எல்லா ஊருக்கும் செல்லவில்லை ரியுமா? பல ஊர்களில் காவல்துறையின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. ஆதரவு இருந்த ஊர்களுக்கு மட்டுமே தலைவர் சென்றார். திருப்பூரில் காவல்துறை ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. காவல்துறை விலகிப் போய் மீண்டும் ஒரு கூட்ட நெரிசலை உருவாக்க நினைத்தார்கள். அதனால்தான் தலைவர் விஜய் பல ஊர்களுக்கும் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார்’ என பேசியிருக்கிறார்.

சட்டவிரோதமாக ஜனநாயகனை பார்த்த 1.20 கோடி பேர்!.. அதிர்ச்சி தகவல்..

சட்டவிரோதமாக ஜனநாயகனை பார்த்த 1.20 கோடி பேர்!.. அதிர்ச்சி தகவல்..முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..

காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாமல் டிரான்ஸ்பர்.. பத்திரப்பதிவு துறை வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை...!

ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாமல் டிரான்ஸ்பர்.. பத்திரப்பதிவு துறை வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை...!தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் அல்லது செலவு இல்லாமல் 132 சார்பதிவாளர்கள் அவர்கள் விருப்பப்பட்ட இடங்களிலேயே பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த அதிரடி மற்றும் வெளிப்படையான நடவடிக்கை பதிவுத்துறை வரலாற்றில் ஒரு புதிய சரித்திர சாதனையாக கருதப்படுகிறது என்று பதிவுத்துறை அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் தங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்

இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் முக்கிய தலைவருமான சி. விஜயபாஸ்கர் சமீபத்தில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், இன்று நடந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இவருடன் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரான எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உட்பட மேலும் நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்களும், எட்டு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் தவெக-வில் இணைந்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் கணக்கு பாக்கி இருக்கு!. விட மாட்டோம்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா கோபம்!...

கரூர் கணக்கு பாக்கி இருக்கு!. விட மாட்டோம்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா கோபம்!...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கரூருக்கு சென்றபோது அங்கே அவரை காண பல்லாயிரம் மக்கள் கூடிவிட்டனர்.